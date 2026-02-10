Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren

Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren
Word fan van Anderlecht! 4325

RSC Anderlecht heeft dringend een nieuwe coach is. De vraag is alleen wie deze job wil opnemen in de huidige crisissituatie.

Crisis bij Anderlecht

Trainer worden bij RSC Anderlecht. Het is al enkele jaren geen droomjob meer. Nu paars-wit op zoek is naar een nieuwe coach kunnen we hen alleen maar veel geluk toewensen, want gemakkelijk is dat niet.

In gesprek met Het Nieuwsblad heeft clublegende Olivier Deschacht zijn voorstel gedaan hoe de huidige situatie gedeblokkeerd kan worden met een tussenoplossing richting de nabije toekomst.

“Er is talent genoeg, dat zag je toen ze in november Club en Union klopten. Maar de juiste mentaliteit ontbreekt”, vertelt Deschacht aan de krant. “Je kan een slechte match spelen. Maar het gebeurt nu zodanig veel en ze lijken het zich amper aan te trekken.”

Het deed bij Deschacht enorm veel pijn om Besnik Hasi ontslagen te zien worden. Volgens hem is het bestuur bezweken onder druk van de fans. Dat Biglia ook nog eens vertrok vindt Deschacht eveneens o zo jammer.

Yves Vanderhaeghe als interimcoach bij Anderlecht

“Ik had graag gezien dat hij de ploeg nog tot eind dit seizoen zou helpen, als man van de club, maar oké. Dan maar iemand anders zoeken die het huis kent. Waarom geen Yves Vanderhaeghe als interim-coach in de komende maanden?”, vraagt hij zich af. “Ze gaan weer zeggen dat het mijn vriend is, maar ik vind dat echt een goed idee.”

Volgens Deschacht moet er vooral tegen de spelersgroep ingegrepen worden. “Aan Marc Coucke en Michael Verschueren zou ik zeggen: ga daags voor de bekermatch godverdomme die kleedkamer eens binnen! Om de boel op scherp te zetten. Dat maakt indruk, hoor”, besluit hij.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Olivier Deschacht
Yves Vanderhaeghe

Meer nieuws

Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende"

Dromen van de top zes? "Maar vijf punten voorsprong op de dertiende"

23:00
Hubert spreekt klare taal over herkansing en revanche na 'afgepakte' finale bij Anderlecht

Hubert spreekt klare taal over herkansing en revanche na 'afgepakte' finale bij Anderlecht

22:30
Het grote Arsenal komt naar OH Leuven: "We zijn heel nederig"

Het grote Arsenal komt naar OH Leuven: "We zijn heel nederig"

22:45
Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen"

Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen"

19:00
8
Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto

Brengt laatste transfer Renard nieuwe sportief directeur al in de problemen? Straks is er ook nog... Goto

18:40
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 10/02: Sykes

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/02: Sykes

22:00
'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'

'Clubs staan in de rij voor zomertransfer van verdediger van Union SG'

22:00
Proto verdedigt verkoop van Angulo: "We willen niet in situatie van die club terechtkomen"

Proto verdedigt verkoop van Angulo: "We willen niet in situatie van die club terechtkomen"

20:00
2
Arno Van den Abbeel wil geschiedenis blijven schrijven met OH Leuven: "Stugger en sluwer zijn"

Arno Van den Abbeel wil geschiedenis blijven schrijven met OH Leuven: "Stugger en sluwer zijn"

21:30
📷 Realiseert Standard nog een uitgaande transfer?

📷 Realiseert Standard nog een uitgaande transfer?

21:40
De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach

De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach

16:30
3
Joedrick Pupe maakt debuut bij STVV in oefenwedstrijd

Joedrick Pupe maakt debuut bij STVV in oefenwedstrijd

21:20
Ongeacht wat ze er bij Antwerp over zeggen: de beker is veruit het grootste resterende doel Opinie

Ongeacht wat ze er bij Antwerp over zeggen: de beker is veruit het grootste resterende doel

20:10
Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar?

Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar?

20:40
2
Oscar García wordt trainer van prestigieus project in Nederland

Oscar García wordt trainer van prestigieus project in Nederland

20:20
"Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend

"Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend

19:45
3
Geen begrip meer voor Paul Gheysens bij Antwerp: "Dat frustreert de fans"

Geen begrip meer voor Paul Gheysens bij Antwerp: "Dat frustreert de fans"

19:40
3
Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem

Speler van Patro Eisden dient klacht in na zware overtreding op hem

19:20
1
Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

Crisis of niet: Anderlecht komt met mooi nieuws uit Neerpede

14:20
1
Peter Vandenbempt voorspelt welke JPL-clubs Champions' Play-offs halen

Peter Vandenbempt voorspelt welke JPL-clubs Champions' Play-offs halen

17:40
Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld

14:00
23
Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

18:00
Smaakmaker van SK Beveren maakt grote indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse"

Smaakmaker van SK Beveren maakt grote indruk: "Veruit de beste speler van 2e klasse"

18:45
1
Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar...

13:30
17
Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

Edward Still krijgt ervan langs: "Ik erger me niet snel aan collega-trainers, maar..."

15:30
4
Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor cruciale bekerwedstrijd tegen RB Leipzig

Dit heeft Vincent Kompany te zeggen voor cruciale bekerwedstrijd tegen RB Leipzig

18:20
Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

Net als bij Club Brugge: grote onrust bij Charleroi vlak voor historische wedstrijd tegen Union SG

17:00
Nog meer goed nieuws voor Maarten Vandevoordt: zet hij Vincent Kompany een hak?

Nog meer goed nieuws voor Maarten Vandevoordt: zet hij Vincent Kompany een hak?

17:20
OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

OFFICIEEL: KAA Gent kaapt jong talent weg bij Anderlecht

15:00
Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen

Binnen Neerpede zag men al langer de bui hangen: zelfs Besnik Hasi stelde zich vragen

11:40
13
Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

Hans Cornelis moet het ontgelden voor cruciaal bekerduel van Charleroi: "Echt wel de verkeerde beslissing"

14:45
2
Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten

Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten

16:00
4
Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden

Nog vier namen op de shortlist van Anderlecht om de nieuwe coach te worden

10:00
11
Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

Peter Vandenbempt spaart Lucas Biglia niet na vertrek bij Anderlecht

13:00
4
Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt Opinie

Emotionele woorden van Ivan De Witte over overleden Buffalo: dit heeft Gent met klasse aangepakt

15:15
Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

Hoe Antwerp van de nood een deugd maakte: het gaat hen geen windeieren leggen

14:40
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 1-3 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 3-0 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 2-0 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

King of Highbury King of Highbury over West Ham Utd - Manchester United: 1-0 CringeMedia CringeMedia over Opvallend signaal in crisistijden bij Anderlecht: Nathan De Cat bij de beste ter wereld FCBalto FCBalto over "Stunt van het seizoen": deze JPL-club staat voor een cruciaal weekend FCBalto FCBalto over Cercle Brugge - Club Brugge: - FCBalto FCBalto over Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren Artevelde Artevelde over Guillaume Gillet fileert Anderlecht na "collectief falen" FCBalto FCBalto over Frank Boeckx is klaar en duidelijk: Anderlecht mag bellen, maar... fierce fierce over Waar is Marc Coucke in de fout gegaan bij Anderlecht? Sporteconoom geeft een duidelijk antwoord RememberLierse RememberLierse over De eerst woorden van Edward Still als Watford-coach Dirk1897 Dirk1897 over Wordt Belgische tweedeklasser verlost van Amerikaanse eigenaar en komen ze in handen van... Chelsea-eigenaar? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved