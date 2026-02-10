Deschacht schuift totaal onverwachte interimcoach voor Anderlecht naar voren

RSC Anderlecht heeft dringend een nieuwe coach is. De vraag is alleen wie deze job wil opnemen in de huidige crisissituatie.

Crisis bij Anderlecht

Trainer worden bij RSC Anderlecht. Het is al enkele jaren geen droomjob meer. Nu paars-wit op zoek is naar een nieuwe coach kunnen we hen alleen maar veel geluk toewensen, want gemakkelijk is dat niet.

In gesprek met Het Nieuwsblad heeft clublegende Olivier Deschacht zijn voorstel gedaan hoe de huidige situatie gedeblokkeerd kan worden met een tussenoplossing richting de nabije toekomst.

“Er is talent genoeg, dat zag je toen ze in november Club en Union klopten. Maar de juiste mentaliteit ontbreekt”, vertelt Deschacht aan de krant. “Je kan een slechte match spelen. Maar het gebeurt nu zodanig veel en ze lijken het zich amper aan te trekken.”

Het deed bij Deschacht enorm veel pijn om Besnik Hasi ontslagen te zien worden. Volgens hem is het bestuur bezweken onder druk van de fans. Dat Biglia ook nog eens vertrok vindt Deschacht eveneens o zo jammer.

Yves Vanderhaeghe als interimcoach bij Anderlecht

“Ik had graag gezien dat hij de ploeg nog tot eind dit seizoen zou helpen, als man van de club, maar oké. Dan maar iemand anders zoeken die het huis kent. Waarom geen Yves Vanderhaeghe als interim-coach in de komende maanden?”, vraagt hij zich af. “Ze gaan weer zeggen dat het mijn vriend is, maar ik vind dat echt een goed idee.”





Volgens Deschacht moet er vooral tegen de spelersgroep ingegrepen worden. “Aan Marc Coucke en Michael Verschueren zou ik zeggen: ga daags voor de bekermatch godverdomme die kleedkamer eens binnen! Om de boel op scherp te zetten. Dat maakt indruk, hoor”, besluit hij.