Verrassende naam mee naar het WK met Rode Duivels? Alderweireld ziet het wel zitten

Het WK nadert en Rudi Garcia moet binnenkort keuzes maken. Naast vaste waarden is er ruimte voor verrassingen. Zou de bondscoach durven gokken op een speler die in bloedvorm verkeert, maar nog geen minuut maakte bij de Rode Duivels?

Het WK komt er deze zomer aan en Rudi Garcia zal knopen moeten doorhakken. Hij heeft nog wel even de tijd om zijn uitgebreide voorselectie samen te stellen (tot mei), maar zal ongetwijfeld al wel ideeën in zijn hoofd hebben.

Er zijn uiteraard sterkhouder die sowieso naar Noord-Amerika zullen afreizen, maar ongetwijfeld heeft Garcia nog enkele plaatsjes vrij. Zou hij het aandurven om een opvallende naam mee te nemen?

Een opvallende kandidaat voor het WK?

Bij 'Rondo' van Ziggo Sport praatte Toby Alderweireld over Mika Godts. Hij kreeg een vraag over een eventuele toekomst bij de Rode Duivels.

"We hebben vooraan keuzes met onderen anderen Jérémy Doku, maar op een groot tornooi heb je spelers nodig die in een goede flow komen en daar zit hij nu in", vertelde de voormalige verdediger van Antwerp.

"Godts is iemand die buitenom en binnendoor kan. Steeds vaker zie je dat hij de juiste keuzes maakt", aldus Alderweireld. De 20-jarige Belg heeft, ondanks zijn knappe prestaties, nog een enkele cap verzameld.





De Ajax-speler werd zelfs nog niet opgeroepen voor de nationale ploeg. Wel voor de nationale U23, maar toen speelde hij niet mee. Zou het een te groot risico zijn om hem mee te nemen naar de VS?