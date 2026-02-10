Vader Dejan Stankovic laat zich uit over Club Brugge-lieveling Aleksandar: "Fenomenaal"

Aleksandar Stankovic, zoon van ex-international Dejan Stankovic, maakt grote sier bij Club Brugge. Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt, ook niet bij zijn vader, die altijd een scherp oog voor talent heeft gehad.

Tijdens de 5-0 zege van Red Star Belgrado tegen Novi Pazar sprak Dejan Stankovic vol trots over zijn zoon. “Wat kan ik hem adviseren, als hij op zijn leeftijd misschien al beter is dan ik ooit was?” zei hij in de Italiaanse media.

Dejan benadrukte dat Aleksandar een enorme vooruitgang boekt op fysiek, tactisch en psychologisch vlak. “Zijn prestaties bij Lucerna en Brugge zijn fenomenaal. Hij wordt elke wedstrijd beter", aldus Stankovic senior.

Dejan Stankovic ziet de druk op zijn zoon toenemen

Volgens zijn vader zal de druk voor Aleksandar alleen maar toenemen. “Het wordt nu echt spannend, daar zie je pas van welk hout je gesneden bent. Maar als hij zo doorgaat, wordt hij een serieuze speler", voegde hij toe.

Dejan onthulde dat hij al voorspelde dat zijn zoon het ver zou schoppen toen hij drie jaar oud was. “Toen zei ik dat hij met de bal zo goed omging dat hij een wonder zou worden. Dat hij nu zo rustig en gefocust is, verbaast me niet", vertelde hij.



Waar Aleksandar straks zal spelen, weet zijn vader nog niet. Inter heeft die fameuze terugkoopclausule waardoor ze hem komende zomer voor 23 miljoen euro kunnen terughalen. De kans is groot dat ze die activeren, gewoon om de concurrentie voor te zijn.