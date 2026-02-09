STVV maakt heel grote indruk, maar één vraag blijft: "Als dat niet in orde komt, begrijp ik er niets van"

STVV blijft vriend en vijand verbazen in de Jupiler Pro League. De Truienaars draaien een sterk seizoen en laten traditionele topclubs als Anderlecht, Gent, Genk en Standard ver achter zich. Analist Jacky Mathijssen is bijzonder onder de indruk van wat hij ziet.

“STVV is dit seizoen zo fenomenaal, dat het gewoon begint te worden. Het gemak waarmee Westerlo werd weggespeeld, zegt alles. Ze kunnen een wedstrijd beheersen met de controle van de grote ploegen", klinkt het in HBvL.

Mathijssen ziet ook een duidelijk verschil met andere clubs uit de subtop. “Op dat vlak zag ik dit weekend een groot verschil met het gesukkel van ploegen als AA Gent, Charleroi en Anderlecht. De kloof met die ploegen bedraagt nu al twaalf punten.”

Jacky Mathijssen vraagt zich af waar de contractverlenging van Wouter Vrancken blijft

Volgens de analist lonkt zelfs een absolute topklassering. “Zelfs met de puntenhalvering moet het in de play-offs dan al raar gaan lopen om nog uit de top drie te vallen. En als Union dan ook nog eens de beker wint, is STVV zo goed als zeker van Europees voetbal.”

Mathijssen blijft tegelijk voorstander van het play-offsysteem. “Met nog zes speeldagen te gaan in de reguliere competitie kan de strijd om Play-off 1 helemaal losbarsten. Ik blijf het een ongelooflijke stommiteit vinden dat die play-offs vanaf volgend seizoen worden afgeschaft. Het zorgt tenminste nog voor spanning in een kwaliteitsarm seizoen.”



Tot slot had hij nog een duidelijke boodschap over trainer Wouter Vrancken. “Als die contractverlenging niet in orde komt, snap ik er niks meer van. Ik zie een gelukkige trainer, een tevreden directie en een hele stad die herleeft dankzij STVV.”