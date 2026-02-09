"Niets van aantrekken": Ali Maamar spreekt klare taal over situatie bij Anderlecht

RSC Anderlecht zit in de hoek waar de klappen vallen. En dan hebben we het niet alleen over de sportieve kant van de zaak.

Chaos bij RSC Anderlecht

Anderlecht blijft slechte resultaten in de tabellen zetten. Nu verloor paars-wit met 2-0 van KRC Genk. En het blijft niet alleen bij die sportieve malaise in het Lotto Park.

Besnik Hasi werd ontslagen, sportieve baas Olivier Renard mocht vertrekken en nu interimtrainer Edward Still verlaat de club. Het woord chaos is meer dan op zijn plaats.

“Wij moeten ons daar niets van aantrekken”, vertelt Ali Maamar aan Het Nieuwsblad. “We zijn voetballers, we moeten ons concentreren op het voetbal. Alle extrasportieve zaken moeten we naast ons neerleggen. We moeten ons focussen op onszelf.”

Ook de achterban begint zich meer en meer te roeren. Daar toont Maamar wel het nodige begrip voor, want het blijven bijzonder moeilijke tijden om supporter van RSC Anderlecht te zijn. En dat is al enkele jaren zo.

Bekerfinale halen

“Voor ons is het ook moeilijk. Wij als spelers blijven alleszins voor honderd procent gemotiveerd”, gaat hij verder in zijn verhaal. Een kwalificatie voor de bekerfinale zou veel goed kunnen maken.



“We weten dat het donderdag tegen Antwerp niet makkelijk zal worden. Maar we zullen er alles voor doen om opnieuw de bekerfinale te halen”, besluit Maamar.