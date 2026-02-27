🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde

KRC Genk heeft zich na het nodige bibberwerk weten te plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Daarin zal het tegen het Duitse Freiburg moeten spelen. De foutenmarge wordt steeds kleiner, zoveel is duidelijk.

Genk had alles in handen. Een 1-3 overwinning in de heenwedstrijd, twee doelpunten voorsprong en een stadion klaar om de kwalificatie te vieren. Maar donderdagavond werd tegen Dinamo Zagreb toch nog bibbergeld betaald.

Tobias Lawal deelt cadeautje uit aan Dinamo Zagreb

De wedstrijd was gesloten, gespannen, zonder grote kansen. Maar vlak voor rust maakte Tobias Lawal een enorme fout. De keeper gaf de bal aan Monsef Bakrar, die niet aarzelde om de score vijftien seconden voor de rust te openen.

Genk heeft geprobeerd te reageren. Sor heeft snel beide teams weer op gelijke hoogte gebracht, waardoor de supporters weer hoop kregen. Het begin van een open wedstrijd, die pas na verlengingen uiteindelijk werd gewonnen.

Nicky Hayen was niet tevreden met wat Genk deed

Door het 3-3 gelijkspel tegen Dinamo Zagreb mag Genk alsnog naar de achtste finales. Daarin wacht nu Freiburg, een subtopper uit Duitsland. Aan Genk (en aan Lawal) om de fouten tegen hen tot een minimum te beperken.



Het was niet de eerste keer dat Lawal in de fout ging. Het zal aan hem zijn om de komende weken en maanden de foutjes toch tot een minimum te beperken. Dit weekend is er tegen KAA Gent ook al geen enkele foutenmarge meer in de strijd om de Champions' Play-offs.