Thorgan Hazard wil van één voorwaarde absoluut niet afwijken: dit is de situatie

De toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht blijft onduidelijk. Zijn huidige contract loopt deze zomer af en de gesprekken over een verlenging liggen stil, mede door het vertrek van sportief directeur Olivier Renard.

Zaterdag bewees Hazard op 32-jarige leeftijd dat hij nog altijd van groot belang is voor paars-wit. Tegen zijn ex-club Zulte Waregem scoorde hij een hattrick, goed voor de 2-4-zege van Anderlecht aan de Gaverbeek. Met die overwinning komt de club opnieuw dichter bij de Champions Play-offs.

Hazard wil zijn carrière bij Anderlecht graag verlengen, maar hij stelt duidelijke voorwaarden. Hij wil minstens een contract van twee jaar, met een voorkeur voor een optie op een derde seizoen. Zijn wens is dus duidelijk: zekerheid over de duur, niet over het salaris.

Toch staat de middenvelder open om financieel iets in te leveren. Anderlecht wil het risico van een langdurig contract beperken en stelde aanvankelijk een éénjarig contract met optie voor een extra jaar voor. Hazard staat dus open voor compromissen op loon, maar de looptijd blijft een harde eis.

De gesprekken zijn al enkele maanden stilgevallen. Na de winterstage nam de club geen initiatief meer om over een verlenging te praten. Sinds het ontslag van Renard op 8 februari heeft Hazard vrijwel geen terugkoppeling gekregen over zijn toekomst.



Voor de Belgische international is duidelijkheid belangrijk. Hoewel hij nog altijd naar het buitenland zou kunnen, lijken familiale omstandigheden een vertrek onwaarschijnlijk. Hazard hoopt dat Anderlecht snel beslist, zodat hij zich volledig kan richten op de rest van het seizoen en de play-offs.