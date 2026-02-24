Twee Belgische teams volgend seizoen rechtstreeks in Champions League? Op deze manier kan het!

Club Brugge neemt het dinsdagavond op tegen Atlético Madrid in een heel belangrijk duel. En een overwinning kan hen op termijn heel veel opleveren, net als de andere Belgische clubs. Want wat met de coëfficiënt?

Club Brugge en KRC Genk gaan deze week opnieuw de strijd aan in Europa, met als grootste doel de volgende ronde halen in respectievelijk de Champions League en de Europa League. Maar ook met de Portugezen als grote concurrent.

Op termijn dromen we van twee ploegen die rechtstreeks de poulefase van de Champions League in mogen en daarvoor moeten we Nederland en Portugal voorbij. Onze noorderburen hebben geen topjaar achter de rug in de Europese competities.

Club Brugge maakt nog kans op een ticket voor de Champions League als nummer 2 in België

De Portugezen zitten nog met vier ploegen in de running, dus zij moeten er dan ook liefst zo snel mogelijk allemaal uit - te beginnen met Benfica tegen Real Madrid en de drie andere ploegen in de volgende ronde? Makkelijk wordt het niet.

Maar er is ook nog een mogelijkheid dat we volgend seizoen al een tweede team in de Champions League zouden kunnen hebben, via de herbalancering van de Europese tickets. Vorig seizoen hadden we al even kans daarop met Club Brugge, maar het feest ging uiteindelijk niet door en blauw-zwart moest voorrondes afwerken.





Lees ook... Ivan Leko laat hem helemaal links liggen: deze Club Brugge-speler zoekt beter al een oplossing›

Als de winnaar van de Europa League al een CL-ticket zou hebben via de competitie, dan komt dat ticket vrij. Onder meer Aston Villa en Porto mogen daar van dromen. Daarna moet Club Brugge ook het beste team zijn qua coëfficiënt van de ploegen die op een plaats staan om deel te nemen aan de kwalificaties.

Daartoe moeten ze om te beginnen zelf tweede eindigen in de competitie én PSG, Benfica en Sporting Clube de Portugal moeten zich rechtstreeks plaatsen of buiten de kwalificatieplaatsen vallen. Dat laatste wordt voorlopig moeilijk - of Club Brugge zou door nog een paar rondes te overleven boven hen moeten uitkomen ...