Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen?

RSC Anderlecht moet een knoop doorhakken over zijn trainersdossier. De absolute voorkeur gaat uit naar Alfred Schreuder, met wie al gesprekken zijn gevoerd en een persoonlijk akkoord geen probleem lijkt. Maar zijn huidige club werkt voorlopig niet mee. Wordt dit dan de oplossing van Anderlecht?

Schreuder ligt nog onder contract bij Al-Diraiyah FC, dat volop strijdt om promotie naar de Saudische Pro League. De clubleiding wil haar coach niet laten gaan en is niet onder de indruk van de interesse uit Brussel. Geld speelt daarbij nauwelijks een rol.

Schreuder kreeg duidelijk plan voorgeschoteld

Nochtans ziet Schreuder het project in het Lotto Park zitten. Er werd hem een duidelijke visie voorgesteld, met aanvallend voetbal en korte lijnen tussen staf en bestuur. De Nederlander zou openstaan voor een overstap, maar hij wil zijn vertrek niet forceren in Saudi-Arabië.

Het goede nieuws voor paars-wit: op 30 juni loopt zijn contract af. In de zomer is Schreuder dus vrij. Volgens Het Nieuwsblad is hij dan bereid om effectief in te stappen, op voorwaarde dat het sportieve plan overeind blijft.

Wachten tot de zomer op Schreuder?

Dat plaatst Anderlecht voor een strategische keuze. Wacht het bestuur tot de zomer om zijn topkandidaat binnen te halen? Of zoekt het toch een andere oplossing voor de komende maanden?

Een piste die steeds realistischer klinkt, is die van Jérémy Taravel als tussenoplossing. De interim-coach zorgde met enkele positieve resultaten voor rust in de kleedkamer. Voor de lange termijn mist hij ervaring, maar tot het einde van het seizoen zou hij de ploeg kunnen stabiliseren.





Dan rijst de hamvraag: houdt Anderlecht Taravel aan boord tot juni om daarna Schreuder binnen te halen? Het zou duidelijkheid creëren, maar vraagt ook geduld en duidelijke afspraken. De komende weken worden cruciaal voor de toekomst van paars-wit.