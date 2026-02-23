Analyse Europees afscheid tegen Liverpool? Club Brugge en Mignolet op 90 minuten en loting van droomaffiche

Europees afscheid tegen Liverpool? Club Brugge en Mignolet op 90 minuten en loting van droomaffiche
Stoot Club Brugge opnieuw door naar de achtste finale van de Champions League? Daar wacht mogelijk Liverpool, bij blauw-zwart hopen ze er al jaren op.

Met een 3-3 gelijkspel tegen Atlético Madrid heeft Club Brugge zijn kansen gaaf gehouden om net als vorig seizoen door te stoten naar de achtste finale van de Champions League. Toen werd Club kansloos uitgeschakeld door Aston Villa. 

Dit jaar wacht bij een kwalificatie voor de achtste finale opnieuw een Engelse ploeg. Club Brugge zal dan Tottenham Hotspur of Liverpool loten. Twee ploegen waar blauw-zwart nog niet veel tegen heeft gespeeld. 

Geschiedenis Club tegen Tottenham en Liverpool

Door Tottenham werd Club in het seizoen 1984/1985 uitgeschakeld in de tweede ronde van de UEFA Cup, in het seizoen 2006/2007 verloor blauw-zwart een groepswedstrijd in de UEFA Cup tegen de Engelsen. 

Tegen Liverpool verloor Club in 1975/1976 over twee wedstrijden de finale van de UEFA Cup, in 1978 verloor Club ook de finale van Europacup I. Sindsdien speelde Club geen Europese wedstrijd meer tegen Liverpool. 

Europees afscheid voor Mignolet tegen Liverpool?

Voorzitter Bart Verhaeghe droomt al enkele jaren om Liverpool nog eens te loten in de Champions League. Als Club zich plaatst, mag het misschien naar Liverpool en de Engelse topclub ook ontvangen op Jan Breydel. 

Voor Simon Mignolet zou het ook de cirkel rond kunnen maken. Hij kwam in 2019 over van Liverpool en lijkt aan zijn laatste maanden bezig bij Club. Kan er mooier (Europees) afscheid zijn dan tegen Liverpool? Maar eerst moet Club zich natuurlijk ook nog plaatsen. 

