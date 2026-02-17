'Twintig miljoen euro voor Anderlecht? Liefst zeven topploegen willen Keisuke Goto'

RSC Anderlecht zou wel eens een toptransfer kunnen realiseren. Al is het er eentje met een speler die ze dit seizoen niet eens zelf gebruiken. Keisuke Goto van STVV staat in de belangstelling van héél wat clubs. En dat kan geld opleveren.

De indrukwekkende prestaties van de Japanse aanvaller Keisuke Goto in de Belgische Jupiler Pro League hebben de interesse gewekt van topclubs in Europa. Dat is toch alvast wat Sportsboom laat weten op zijn webstek.

Vijf ploegen uit Engeland willen Keisuke Goto

Anderlecht staat voor een dilemma over hoeveel ze voor hem willen vangen, aangezien clubs als Newcastle, Wolverhampton, Tottenham, Chelsea én Brighton & Hove Albion de spits op het oog zouden hebben vanuit Engeland.

EXCL: Keisuke Goto is taking Belgium by storm!⚡



The 20-year-old STVV loanee from Anderlecht has 10 goals & 3 assists this season.



Newcastle, Spurs & Bundesliga clubs are circling the towering forward.🔥#NUFC #Spurs @Ekremkonurhttps://t.co/PNm770LnmP — Sportsboom (@Sportsboomcom) February 17, 2026

Ook de Bundesliga-clubs Frankfurt en Stuttgart volgen Goto op de voet. Analisten zien hem als een revolutionair talent met potentie voor een succesvolle carrière in de Premier League, al kan ook de Duitse competitie bevallen.

Veel geld voor Anderlecht op komst?

En dus is de vraag: waar ligt het plafond voor de Japanner. Dit seizoen maakt hij meer dan het mooie weer bij STVV, dat hem mag huren van Anderlecht - al missen ze bij paars-wit stilaan eigenlijk wel een afwerker zoals hem.





Met tien goals en drie assists zouden ze bij Anderlecht ondertussen wel - zeker gezien de clubs die hem willen - tot twintig miljoen euro voor hem kunnen vangen, nog volgens het Engelse medium. De komende maanden zal meer duidelijk maken.