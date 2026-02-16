Patrick Goots is er zeker van: "Los kampioen, over enkele weken de champagne ontkurken"

Patrick Goots is er zeker van: "Los kampioen, over enkele weken de champagne ontkurken"

Met nog negen speeldagen te gaan lijkt de promotiestrijd in de Challenger Pro League stilaan in een beslissende plooi te vallen. KV Kortrijk deed een gouden zaak tegen Beerschot en vergrootte zo zijn kloof bovenin.

In de Challenger Pro League moeten nog negen speeldagen worden afgerond. Afgelopen weekend zette KV Kortrijk een grote stap richting de rechtstreekse promotie door het duel met Beerschot te winnen. Door een laat doelpunt werd het 1-0.

Volgens Patrick Goots bestaat er nog maar weinig twijfel over: KV Kortrijk en SK Beveren zullen rechtstreeks promoveren naar de Jupiler Pro League. "Dat denk ik wel", zegt hij bij Gazet van Antwerpen.

Titelkoers van SK Beveren zet zich verder

"Van Beveren zijn we al lang overtuigd. Die ploeg speelt los kampioen en kan over enkele weken de champagne ontkurken." De Waaslanders zetten inderdaad en onwaarschijnlijk indrukwekkende reeks neer dit seizoen, die zelfs in andere landen, door andere ploegen, niet geëvenaard wordt. 

Over naar de wedstrijd tussen de nummers twee en drie van de CPL, waar het verschil echt in de details zat. Een doelpunt in minuut 90+2 maakte het berschil. "In het omgekeerde scenario was Beerschot tot op één punt genaderd en had het Kortrijk alsnog in nauwe schoentjes gebracht."


"Met zeven punten en het lastige programma van Beerschot – verplaatsingen naar Luik, Patro, Eupen en een thuisduel tegen Lommel – denk ik dat de kans op rechtstreekse promotie verkeken is", besluit Goots.

