Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood
De strafschopfase bij STVV - Zulte Waregem zorgde voor heel wat discussie. Verdediger Jakob Kiilerich kreeg een rode kaart bij een 0-2 stand voor Essevee én STVV kreeg een strafschop. Een dubbele bestraffing die stof deed opwaaien. En dan was er nog een andere fase ...

Er was veel te doen om de strafschopfase vlak voor de rust tijdens de wedstrijd STVV - Zulte Waregem. De thuisploeg kreeg een strafschop na een fout van Jakob Kiilerich op Keisuke Goto. Bovendien kreeg de verdediger voor zijn trekfout ook een rode kaart.

Iedereen boos, maar Lardot verdedigt rode kaart voor Kiilerich

De supporters van Zulte Waregem - en de neutrale kijker - vonden de rode kaart overdreven. En ook Sven Vandenbroeck was kritisch na de wedstrijd over wat zijn team was tegengekomen in de wedstrijd tegen STVV.

"De penaltyfase met Goto vind ik streng, maar correct", had gewezen scheidsrechter Serge Gumienny dan weer een andere mening. En ook Jonathan Lardot vond het een correcte beslissing van Nathan Verboomen en de VAR om rood te geven.

De 3-2 van STVV had moeten worden afgekeurd

"De strafschop is overduidelijk. De verdediger van Zulte Waregem heeft alleen maar focus op zijn tegenstander en houdt hem vast met twee armen. Het is zeer duidelijk een foutieve actie. Geel of rood? De speler kijkt zelfs niet naar de bal en dan moet het altijd worden beoordeeld met rood."

"Voor mij is het een zeer terechte beslissing", aldus Lardot in Under Review bij DAZN. Toch had de scheidsrechterbaas nog iets te zeggen, want de 3-2 van STVV had volgens hem wel moeten worden afgekeurd door hinderlijk buitenspel van Diouf. "Het was een terechte interventie van de VAR. Door de korte afstand tussen de aanvaller en de keeper heeft hij geen zicht op de bal. Het zijn elementen om het doelpunt af te keuren."

