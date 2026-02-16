Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp'

Anderlecht blijft in volle herstructurering zitten. Na meerdere vertrekkers zoekt paars-wit zowel een nieuwe trainer als een technisch directeur. Daarbij duiken opvallende namen op.

Anderlecht draait momenteel vierkant. Na het ontslag van Besnik Hasi volgden er met Edward Still, Lucas Biglia én Olivier Renard nog een aantal vertrekkers. De club is nu op zoek naar vervangers.

In de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer kwam paars-wit al uit bij Alfred Schreuder, die eerder actief was bij Club Brugge en blauw-zwart ook naar een landstitel loodste. De club zou dicht bij een persoonlijk akkoord staan.

Nederlandse piste voor sportieve heropbouw?

Maar naast een trainer heeft het ook een nieuwe technisch directeur nodig. Volgens de HLN Voetbalpodcast heeft Anderlecht gepolst bij... Marc Overmars. Hij is momenteel nog actief bij Antwerp. Daar is hij Directeur Voetbalzaken.

Met Schreuder en Overmars mikt paars-wit op een Nederlandse connectie. Bewust of niet? De Brusselaars hebben volgens HLN een rekruteringskantoor aangenomen om te helpen in de zoektocht naar een nieuwe TD.

Lees ook... Schreuder naar Anderlecht? Vanhaezebrouck en Van der Elst vellen duidelijk oordeel›

De club zou ook denken aan Pascal De Maesschalck (Strasbourg) en Nils Koppen (FC Kopenhagen). Marc Overmars is dus niet de enige optie. Hij toonde zich in het recente verleden nog heel loyaal aan Antwerp.