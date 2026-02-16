"Het gaat weer net niet worden voor hen" en "Zo'n speler wil je toch 10 topwedstrijden zien spelen?"

Racing Genk en KAA Gent hebben de voorbije een stevige stap richting Play-off 1 gezet. Beide ploegen lijken hun vorm op het juiste moment te vinden.

KV Mechelen en Charleroi daarentegen hebben zichzelf pijn gedaan. Vooral Mechelen had een goed resultaat kunnen pakken, maar twee keer op voorsprong tegen Genk was niet genoeg om de drie punten binnen te halen.

“Voor KV Mechelen zal het waarschijnlijk weer net niet worden", zegt Marc Degryse in HLN. “Ze blijven steeds nét tekortschieten op cruciale momenten, en dat is pijnlijk voor een ploeg die ambitieus wil zijn in de top zes.”

Marc Degryse kijkt met veel plezier naar Kos Karetsas

Genk toont dan weer een sterke flow en heeft één van de meest opwindende spelers in de Jupiler Pro League in zijn rangen. Degryse is dan ook bijzonder lovend over Konstantinos Karetsas.

“Karetsas is steeds meer de patron van die ploeg. Hij speelt met zoveel autoriteit en inzicht dat het plezierig is om naar te kijken", aldus Degryse.



“Als voetballiefhebber ben ik blij dat Racing Genk het zal redden. Zo iemand wil je in de lente tien topwedstrijden zien spelen. Met zulke spelers kan Genk in Play-off 1 echt een gevaarlijke ploeg worden", voegt hij nog toe.