Technisch gezien kan hij een Rode Duivel zijn: een Belg onder de beste doelpuntenmakers in Spanje

Kennen jullie Jonathan Dubasin? Hoewel hij als Spaans wordt vermeld, is de spits van Gijón wel degelijk van Belgische afkomst.

Zijn naam zegt je misschien niet meteen iets, maar de tweede topschutter van Liga2, de Spaanse tweede klasse, is wel degelijk een Belg. Het gaat om Jonathan Dubasin (26), bezig aan een uitzonderlijk seizoen bij Sporting Gijon.

Geboren uit ouders uit Namen kwam Jonathan Dubasin ter wereld in Catalonië, in La Seu d'Urgell. Daarna speelde hij nooit in België. Hij bleef voor zijn hele opleiding in Spanje en passeerde onder meer bij Girona. De Spaanse tweede klasse kent hij door en door: bij UD Albacete blonk hij al uit met 10 goals in 39 matchen in 2022-2023.

U19-international bij België

Dat leverde hem een eerste buitenlandse transfer op, richting FC Basel, waar het niet liep zoals gehoopt (3 goals in 11 matchen voor de Zwitserse club). In de zomer van 2024 werd hij uitgeleend aan Sporting Gijon, waar hij zo overtuigde dat hij voorbije zomer definitief tekende.

En Gijon beklaagt die aankoop niet, want de Belgisch-Spanjaard is bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière. Met 12 goals in 22 matchen helpt hij zijn team in het spoor van de koplopers te blijven: Sporting staat 9e in de stand, maar heeft slechts 5 punten achterstand op de top drie.





Natuurlijk is de kans klein dat Jonathan Dubasin ooit Rode Duivel wordt, tenzij hij komende zomer een mooie transfer naar La Liga - of de Jupiler Pro League? - kan versieren. Maar ooit hield de bond hem wel in de gaten.

Zo werd hij in 2019, toen hij bij de jeugd van Girona speelde, opgeroepen voor de Belgische U19. Hij speelde een oefenmatch tegen FCV Dender. Onder Jacky Mathijssen stond hij aan de aftrap, samen met onder meer Arthur Theate, Thierry Lutonda, Théo Leoni en Adriano Bertaccini.