De Rode Duivel van het moment? Speler met verleden bij OH Leuven en Antwerp laat alweer van zich spreken

Parma heeft Hellas Verona met 2-1 geklopt dankzij een doelpunt in de blessuretijd. Mandela Keita leverde een assist tijdens de wedstrijd. Op die manier laat hij voor de zoveelste keer van zichtzelf spreken.

Parma heeft een nipte overwinning (2-1) geboekt tegen Hellas Verona. Het nam de voorsprong in de 93e minuut dankzij een doelpunt van Pellegrino. Drie belangrijke punten voor de Parmezanen die strijden om niet in de degradatiezone terecht te komen op die manier.

Vroege én late assist voor Mandela Keita

De wedstrijd was op de best mogelijke manier begonnen voor Parma. Bernabe opende de score in de 4e minuut na een goede pass van Mandela Keita, die vanaf het begin was opgesteld op het middenveld in deze wedstrijd.

Verona kwam met tien man te staan na de uitsluiting van ex-AA Gent-speler Gift Orban. De bezoekers gaven niet op. Ze kregen wel zelf een penalty voor de rust. Harroui zette hem om en bracht beide ploegen weer op gelijke hoogte.

Bondscoach Rudi Garcia is fan van het profiel van Keita

Parma probeerde de controle over het spel terug te nemen door in de tweede helft de aanvallen te vermenigvuldigen. Keita verliet het veld in de 62e minuut, toen de stand 1-1 was. Er was nog een doelpunt nodig om het verschil te maken.



Keita scoort steeds meer punten bij Rudi Garcia. De Belg zou in maart zijn rentree kunnen maken in de nationale ploeg voor de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Mexico. Met oog op het WK is hij een gewaardeerd profiel.