De Rode Duivel van het moment? Speler met verleden bij OH Leuven en Antwerp laat alweer van zich spreken

De Rode Duivel van het moment? Speler met verleden bij OH Leuven en Antwerp laat alweer van zich spreken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Parma heeft Hellas Verona met 2-1 geklopt dankzij een doelpunt in de blessuretijd. Mandela Keita leverde een assist tijdens de wedstrijd. Op die manier laat hij voor de zoveelste keer van zichtzelf spreken.

Parma heeft een nipte overwinning (2-1) geboekt tegen Hellas Verona. Het nam de voorsprong in de 93e minuut dankzij een doelpunt van Pellegrino. Drie belangrijke punten voor de Parmezanen die strijden om niet in de degradatiezone terecht te komen op die manier.

Vroege én late assist voor Mandela Keita

De wedstrijd was op de best mogelijke manier begonnen voor Parma. Bernabe opende de score in de 4e minuut na een goede pass van Mandela Keita, die vanaf het begin was opgesteld op het middenveld in deze wedstrijd.

Verona kwam met tien man te staan na de uitsluiting van ex-AA Gent-speler Gift Orban. De bezoekers gaven niet op. Ze kregen wel zelf een penalty voor de rust. Harroui zette hem om en bracht beide ploegen weer op gelijke hoogte.

Bondscoach Rudi Garcia is fan van het profiel van Keita

Parma probeerde de controle over het spel terug te nemen door in de tweede helft de aanvallen te vermenigvuldigen. Keita verliet het veld in de 62e minuut, toen de stand 1-1 was. Er was nog een doelpunt nodig om het verschil te maken.


Keita scoort steeds meer punten bij Rudi Garcia. De Belg zou in maart zijn rentree kunnen maken in de nationale ploeg voor de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Mexico. Met oog op het WK is hij een gewaardeerd profiel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Parma
Mandela Keita

Meer nieuws

Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn" Reactie

Anderlecht-spelers weer uitgefloten: "Dat doet pijn"

22:15
"Er viel niet meer te voetballen": Janssen over sneeuwmatch tegen Westerlo Reactie

"Er viel niet meer te voetballen": Janssen over sneeuwmatch tegen Westerlo

20:59
2
Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen"

Coach Zulte Waregem kan niet lachen met arbitrage: "Een moment doet de wedstrijd kantelen"

22:00
Taravel weet waar het verschil met donderdag lag: "Maar dat is geen excuus voor deze prestatie" Reactie

Taravel weet waar het verschil met donderdag lag: "Maar dat is geen excuus voor deze prestatie"

21:50
🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag Reactie

🎥 Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag

19:38
6
Absolute clubgeschiedenis: Thibaut Courtois doet beter dan Iker Casillas bij Real Madrid

Absolute clubgeschiedenis: Thibaut Courtois doet beter dan Iker Casillas bij Real Madrid

20:30
STVV haalt een dubbele achterstand op en greep de drie punten na een discutabel doelpunt

STVV haalt een dubbele achterstand op en greep de drie punten na een discutabel doelpunt

21:36
Anderlecht zit nog altijd in crisis: dit is al héél lang niet meer gebeurd

Anderlecht zit nog altijd in crisis: dit is al héél lang niet meer gebeurd

21:30
🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp Reactie

🎥 Charaï klopt zich op de borst na "verdiende overwinning" van Westerlo op het veld van Antwerp

19:22
1
Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer" Reactie

Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer"

19:09
7
Werd Dender benadeeld tegen OH Leuven? "Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk"

Werd Dender benadeeld tegen OH Leuven? "Blijkbaar is dat voor de scheidsrechter moeilijk"

19:00
2
20 minuten het Anderlecht van tegen Antwerp en daarna... Paars-wit laat weer pijnlijk punten liggen

20 minuten het Anderlecht van tegen Antwerp en daarna... Paars-wit laat weer pijnlijk punten liggen

20:39
🎥 Het onterechte omslagpunt van de wedstrijd? "Belachelijk rood"

🎥 Het onterechte omslagpunt van de wedstrijd? "Belachelijk rood"

21:00
3
Na interesse van KRC Genk: Carl Hoefkens doet opvallende onthulling

Na interesse van KRC Genk: Carl Hoefkens doet opvallende onthulling

21:20
Is vernedering voor Atlético Madrid de ideale opsteker voor Club Brugge?

Is vernedering voor Atlético Madrid de ideale opsteker voor Club Brugge?

21:40
1
Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

Westerlo glijdt het beste door de sneeuw op de Bosuil en zorgt voor nieuwe thuisnederlaag Antwerp

17:55
"In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière

"In godsnaam": kijkers snappen niets van wat ze zien in Anderlecht - La Louvière

20:00
2
🎥 Ivan Leko reageert na opvallende duw ... aan eigen speler

🎥 Ivan Leko reageert na opvallende duw ... aan eigen speler

19:30
2
KV Mechelen-fans trekken aan de alarmbel: "Dat vinden wij werkelijk schaamteloos"

KV Mechelen-fans trekken aan de alarmbel: "Dat vinden wij werkelijk schaamteloos"

18:30
🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge Reactie

🎥 Ivan Leko heeft verrassende mening over moeilijk slotkwartier van Club Brugge

17:45
Champagne in open lucht koel zetten? Beveren trekt zich niets aan van de sneeuw en stoomt door

Champagne in open lucht koel zetten? Beveren trekt zich niets aan van de sneeuw en stoomt door

18:00
2
Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby Reactie

Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby

16:45
1
Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

Winterdecor zorgt voor opvallende beelden: zo ziet het veld van Anderlecht er twee uur voor de aftrap uit

17:03
Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby Reactie

Onverdiende zege? Mechele moet iets toegeven na gewonnen Brugse derby

16:20
11
Sneeuw zorgt voor problemen: wedstrijden Pro League gestaakt

Sneeuw zorgt voor problemen: wedstrijden Pro League gestaakt

17:30
🎥 Onwaarschijnlijke misser en een nog onwaarschijnlijker doelpunt: Cercle Brugge doet het allemaal

🎥 Onwaarschijnlijke misser en een nog onwaarschijnlijker doelpunt: Cercle Brugge doet het allemaal

16:00
Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

Club leert Cercle lesje in efficiëntie in Brugse derby en sluipt dichter bij Union

15:29
Marseille stort in en vergeet zijn Rode Duivel: de situatie rond Arthur Vermeeren baart zorgen

Marseille stort in en vergeet zijn Rode Duivel: de situatie rond Arthur Vermeeren baart zorgen

16:30
Voorzitter Alex Muzio verrast met wel heel zware uitspraak: Union SG denkt groter dan ooit

Voorzitter Alex Muzio verrast met wel heel zware uitspraak: Union SG denkt groter dan ooit

15:00
"Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk

"Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk

15:30
6
De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn

De grote terugkeer van Jean Kindermans naar Anderlecht: het zit in de laatste rechte lijn

11:30
17
RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap"

RFC Luik furieus op KRC Genk: "Schandalig voor het verloop van het kampioenschap"

14:30
14
Jérémy Taravel als hoofdcoach bij Anderlecht? Johan Boskamp spreekt klare taal

Jérémy Taravel als hoofdcoach bij Anderlecht? Johan Boskamp spreekt klare taal

14:00
Anderlecht zet vol in op Alfred Schreuder maar botst op groot probleem

Anderlecht zet vol in op Alfred Schreuder maar botst op groot probleem

13:30
LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

10:45
Na gelijkspel tegen leider Union SG: Standard-coach Euvrard niet helemaal tevreden Reactie

Na gelijkspel tegen leider Union SG: Standard-coach Euvrard niet helemaal tevreden

13:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

PhP PhP over Antwerp zoekt niet ver naar excuses na nederlaag tegen Westerlo: "Dit was geen voetbal meer" Sv1978 Sv1978 over STVV - Zulte Waregem: 3-2 Standard 2.0 Standard 2.0 over Is vernedering voor Atlético Madrid de ideale opsteker voor Club Brugge? Groen Groen over Gerkens slaat mea culpa na misser, maar zag Cercle ook fouten maken in Brugse derby patje teppers patje teppers over 🎥 Het onterechte omslagpunt van de wedstrijd? "Belachelijk rood" Pé_1 Pé_1 over Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over "Het is absurd": Beerschot trekt aan de alarmbel na late domper tegen KV Kortrijk filip hendrix filip hendrix over Anderlecht - La Louvière: 0-0 The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp - Westerlo: 0-2 Bemmer Bemmer over "Er viel niet meer te voetballen": Janssen over sneeuwmatch tegen Westerlo Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved