Champagne in open lucht koel zetten? Beveren trekt zich niets aan van de sneeuw en stoomt door

Wie stopt de machine van SK Beveren? Niemand is eens te meer het antwoord. Ook op bezoek bij Francs Borains werd simpelweg uitgepakt met een knappe overwinning. Door de 0-2 kan de champagne stilaan echt wel koel worden gezet.

Francs Borains - Beveren 0-2

Beveren begon aan de speeldag van het weekend met een straatlengte voorsprong op eerste achtervolger KV Kortrijk en kon na een 60 op 66 op bezoek bij Francs Borains een 21e overwinning aan het arsenaal toevoegen.

De match tussen Francs Borains en Beveren werd in de tweede helft wel enkele minuten gestaakt. Beveren was toen al op weg naar een knappe 63 op 69, want ze waren na een gesloten eerste helft vlak na de pauze op voorsprong gekomen.

Na de 0-1 van Abrahams was het eventjes wachten tot er door de sneeuw opnieuw kon worden gespeeld, maar daar trokken de Waaslanders zich uiteindelijk heel weinig van aan. Ze pakten meteen uit met hoge druk en een kwartier voor tijd kon Mertens de 0-2 scoren.

Daar bleef het bij en zo mag Beveren zijn ongeslagen status behouden. De kloof met KV Kortrijk blijft zo twaalf punten, die met Beerschot op plaats drie zelfs al negentien(!) eenheden. Volgende week kan promotie op die manier al een feit zijn, binnen een week of drie kan ook de titel mogelijk al volgen.



Gent - Olympic Charleroi definitief gestaakt

De match tussen KAA Gent en Olympic Charleroi werd bij een 1-1 tussenstand definitief gestaakt en zal op een latere dag moeten worden hernomen. Als daarover meer nieuws is, zullen we u daarvan op de hoogte houden.