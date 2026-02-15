Marseille stort in en vergeet zijn Rode Duivel: de situatie rond Arthur Vermeeren baart zorgen

Waar is Arthur Vermeeren gebleven? De Rode Duivel komt niet meer aan spelen toe en ook de trainerswissel heeft niets aan zijn situatie veranderd.

In een kolkend Vélodrome, vol spandoeken tegen het bestuur, gaf Marseille een voorsprong van twee doelpunten uit handen tegen Strasbourg. Greenwood en Gouiri scoorden voor OM.

De bezoekers knokten zich terug in de match, voerden de druk op en bleven aandringen. In de toegevoegde tijd kregen ze een strafschop en maakten ze gelijk: 2-2. Marseille liet opnieuw punten liggen in eigen huis.

Het publiek, dat de voorbije weken al misnoegd was (na de uitschakeling in de Champions League), hoopte op een duidelijke reactie. Die kwam er maar half. De ploeg toont goede dingen, maar begint te wankelen zodra het momentum kantelt.

Nieuws rond Vermeeren?

Eén speler lijkt volledig uit beeld verdwenen. Men dacht dat het vertrek van De Zerbi Arthur Vermeeren nieuwe kansen zou bieden, maar de Belgische middenvelder blijft op de bank zitten. Hij is stilaan de grote vergeten man bij Marseille.



Nochtans bleef de Rode Duivel deze winter bij de club ondanks geruchten over een vertrek. Hij hoopte het tij te keren, maar zijn avontuur in Marseille dreigt stilaan in een impasse te belanden. Hoe het zal aflopen is onduidelijk, maar het oogt niet positief.