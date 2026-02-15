Reactie Mehdi Bayat spaart zware woorden niet en kijkt ook naar... Hans Cornelis: "We hebben een fout gemaakt"

Mehdi Bayat spaart zware woorden niet en kijkt ook naar... Hans Cornelis: "We hebben een fout gemaakt"
Het kan soms onthutsend zijn voor een bestuurder om zijn team boven de verwachtingen te zien presteren, alvorens plots weer terug te vallen in zijn gebreken. Mehdi Bayat heeft zich desondanks gewaagd aan een interview vlak na de wedstrijd.

Mehdi Bayat verscheen na de nederlaag van Charleroi tegen Gent logischerwijs behoorlijk aangeslagen voor de pers. Het was al de derde nederlaag in één week, na een reeks van vijf overwinningen op rij. "Wat begin dit jaar nog de beste defensie van Europa was, heeft in één week tijd elf doelpunten geïncasseerd."

"Het kan waarschijnlijk nog erger, maar het toont heel duidelijk dat we sinds Cercle Brugge een positieve dynamiek hebben doorbroken. De vele individuele fouten hebben een impact op het collectief en brengen ons in de situatie waarin we nu zitten", vertelde hij aan onze microfoon.

"Vanavond zie je sommige spelers die tot geniale acties in staat zijn, maar ook omgekeerd eender wat doen. De kwaliteiten zijn er, de ingesteldheid is er, daarom staan de supporters ook achter hen. Maar we geven te veel cadeaus weg. Ik denk dat Rik De Mil hier een beetje gestresseerd is toegekomen, en hij vertrekt met drie cadeaus op zak", ging hij verder.

Lessen voor iedereen

De staf en de groep zullen zich moeten herpakken, maar dat zal pas na wat rust gebeuren, die welkom lijkt: "Hans Cornelis heeft de spelers tweeënhalve dag vrij gegeven en ik denk dat hij daar heel goed aan heeft gedaan. Iedereen heeft nood aan wat ademruimte. Ook fysiek zag je dat het moeilijk was voor ons. Daar zie je het verschil met Union, die het gewend zijn om drie matchen per week te spelen. Bij ons begon het wat zwaar te wegen."

Aan de basis van die negatieve spiraal ligt de nederlaag tegen Cercle, toen een halve ploeg rust kreeg: "Achteraf is het makkelijk praten. Maar heel duidelijk: we hebben een fout gemaakt met die rotatie tegen Cercle. En ik zet mezelf in hetzelfde bootje: we winnen samen en we verliezen samen. Dat zal een les zijn", antwoordde Bayat.

Lees ook... 🎥 KAA Gent-spits Max Dean gaat tot twee keer toe Charleroi-fans uitdagen

De gedelegeerd bestuurder van Sporting rekent zichzelf daar ook bij: "Ik heb met Hans gesproken en toen hij me die keuze uitlegde, heb ik hem voor 100% gesteund. Mijn rol was om hem te steunen: ik ben geen coach, ik heb in dertien jaar nog nooit de ploeg gemaakt, dus ga ik daar nu ook niet mee beginnen. Maar ik deelde zijn mening. Nu is het dit seizoen al de tweede keer dat dit gebeurt, na de match op Leuven vroeg in het seizoen, toen we de spelers wilden laten uitblazen met het oog op Hammarby."

"Dit zal ons volgend seizoen helpen. We hebben een project, we hebben een sportieve strategie die nu goed op poten staat. Alles wat er nu gebeurt, moet ons helpen groeien en rijpen in functie van wat we willen neerzetten", vervolgde hij.

Snel herpakken

Maar die lelijke week mag niet alles opnieuw in vraag stellen: "Ik ben niet ongerust omdat we dingen op het veld blijven zien: we slikken drie goals, maar we hadden er vijf of zes moeten maken. Alleen scoren we er maar twee, en dan nog via onze centrale verdedigers. Sinds december stonden de sterren goed, nu wat minder, dat overkomt iedereen. We moeten terug de formule vinden die ons toeliet om de beste ploegen van het land te kloppen."

Toch is de klap hard met de bekeruitschakeling en het wegvallen uit de top 6: "Het zou jammer zijn om te zeggen dat alles is ingestort terwijl we maar op drie punten van de top 6 staan. Ik heb nooit het gevoel gehad dat we onszelf te goed vonden. We hebben gewoon genoten van wat ons overkwam. En dat was verdiend. We houden niet toevallig de nul, we hebben deze winter niet toevallig gepresteerd zoals we het gedaan hebben."

