LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

Na de vette weken, volgen de magere wegen voor Antwerp onder trainer Joseph Oosting. kunnen ze tegen Westerlo de boel omkeren?

Opnieuw naar af

De start van Oosting was op z'n zachtst gezegd indrukwekkend te noemen met overwinningen tegen Gent, Genk en Anderlecht plus kwalificatie voor de kwartfinale van de beker van België. Ondertussen lijkt de Great Old alweer afgegleden naar het niveau van voor de trainerswissel.

En dat werd afgelopen week pijnlijk duidelijk want hoe blij ze waren door STVV uit de beker te kegelen, hoe teleurgesteld ze waren wanneer Anderlecht met droge 0-4 cijfers voor het einde van het Antwerpse bekeravontuur tekende. Na enkele teleurstellende resultaten in de competitie gaan de alarmbellen toch wel of op de Bosuil.

Want enkele weken geleden werd er nog gesproken van top 6, nu staat Antwerp op 6 punten van de zesde plaats. Mits een overwinning zijn dat er nog drie maar als ze verliezen, kan het goed zijn dat ze de eerste ploeg zijn boven de relegation play offs. En dat zou toch wel indruisen tegen de ambities van het clubbestuur.

Westerlo moet reageren

Want bij een nederlaag zou Westerlo boven Antwerp springen in het klassement. De Kemphanen moeten alleszins zelf ook de rug rechten. Vorige week verloren ze nog kansloos met 0-4 tegen STVV en moest Charaï op zoek naar verklaringen voor de prestatie van zijn team.





De trainer van Westerlo excuseerde zich zelfs voor de prestatie van zijn team. Kan Westerlo een week later op het veld van Antwerp de meereizende supporters ditmaal wel iets geven om zich aan te verwarmen? Volg het straks vanaf 16u live bij Voetbalkrant.