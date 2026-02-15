Volg Antwerp - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 15/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 25
LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?
LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?
Foto: © photonews

Na de vette weken, volgen de magere wegen voor Antwerp onder trainer Joseph Oosting. kunnen ze tegen Westerlo de boel omkeren?

Opnieuw naar af

De start van Oosting was op z'n zachtst gezegd indrukwekkend te noemen met overwinningen tegen Gent, Genk en Anderlecht plus kwalificatie voor de kwartfinale van de beker van België. Ondertussen lijkt de Great Old alweer afgegleden naar het niveau van voor de trainerswissel.

En dat werd afgelopen week pijnlijk duidelijk want hoe blij ze waren door STVV uit de beker te kegelen, hoe teleurgesteld ze waren wanneer Anderlecht met droge 0-4 cijfers voor het einde van het Antwerpse bekeravontuur tekende. Na enkele teleurstellende resultaten in de competitie gaan de alarmbellen toch wel of op de Bosuil.

Want enkele weken geleden werd er nog gesproken van top 6, nu staat Antwerp op 6 punten van de zesde plaats. Mits een overwinning zijn dat er nog drie maar als ze verliezen, kan het goed zijn dat ze de eerste ploeg zijn boven de relegation play offs. En dat zou toch wel indruisen tegen de ambities van het clubbestuur.

Westerlo moet reageren

Want bij een nederlaag zou Westerlo boven Antwerp springen in het klassement. De Kemphanen moeten alleszins zelf ook de rug rechten. Vorige week verloren ze nog kansloos met 0-4 tegen STVV en moest Charaï op zoek naar verklaringen voor de prestatie van zijn team.

De trainer van Westerlo excuseerde zich zelfs voor de prestatie van zijn team. Kan Westerlo een week later op het veld van Antwerp de meereizende supporters ditmaal wel iets geven om zich aan te verwarmen? Volg het straks vanaf 16u live bij Voetbalkrant.

Prono Antwerp - Westerlo

Antwerp wint
Gelijk
Antwerp Antwerp wint Gelijk Westerlo Westerlo wint
72.98% 20.7% 6.32%
Populairste
2-1
(96x)		 2-0
(61x)		 1-1
(38x)

Vergelijking Antwerp - Westerlo

Positie

10
12

Punten

30
28

Gewonnen

8
7

Verloren

10
10

Gescoorde doelpunten

28
30

Doelpunten tegen

26
37

Gele kaarten

47
37

Rode kaarten

2
2

Onderlinge duels gewonnen

6
5
6
30/08 18:15 Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
19/01 19:15 Antwerp Antwerp 3-2 Westerlo Westerlo
21/09 18:15 Westerlo Westerlo 1-2 Antwerp Antwerp
23/12 18:15 Antwerp Antwerp 2-2 Westerlo Westerlo
15/09 20:45 Westerlo Westerlo 0-3 Antwerp Antwerp
27/12 20:00 Westerlo Westerlo 3-3 Antwerp Antwerp
04/09 16:00 Antwerp Antwerp 3-0 Westerlo Westerlo
28/10 20:45 Westerlo Westerlo 2-1 Antwerp Antwerp
02/12 20:30 Westerlo Westerlo P1-1 Antwerp Antwerp
15/03 20:00 Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo
20/10 15:00 Westerlo Westerlo 2-1 Antwerp Antwerp
29/03 20:30 Antwerp Antwerp 1-1 Westerlo Westerlo
09/11 20:00 Westerlo Westerlo 0-0 Antwerp Antwerp
25/01 15:00 Westerlo Westerlo 2-1 Antwerp Antwerp
16/08 20:00 Antwerp Antwerp 2-1 Westerlo Westerlo
10/05 20:00 Westerlo Westerlo 2-1 Antwerp Antwerp
07/12 20:00 Antwerp Antwerp 1-2 Westerlo Westerlo
LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

LIVE: Kan Antwerp dreiging van relegation play offs afhouden tegen Westerlo?

10:45

Na de vette weken, volgen de magere wegen voor Antwerp onder trainer Joseph Oosting. kunnen ze tegen Westerlo de boel omkeren?

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 13:30 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 16:00 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Louvière La Louvière
STVV STVV 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved