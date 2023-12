Antwerp kan niet winnen na spektakelstuk tegen KVC Westerlo

Antwerp kon zaterdagavond niet winnen van KVC Westerlo. De Kemphanen maakten het Antwerp flink moeilijk en konden bijna voor een kerststunt zorgen tegen de regerende kampioen.

Antwerp ontving zaterdagavond KVC Westerlo. Antwerp kon bij winst de speeldag zeker in Play-off 1 afsluiten. Als Westerlo de drie punten mee naar huis nam, klom het uit de rode zone. Bij Antwerp stonden Bataille, Muja en Vines in de basis. Rik De Mil koos ervoor om Bayram te wisselen voor Tagir.

Antwerp begon meteen fel met een paar keer veel doelgevaar. Toen er na zo’n vijf minuten druk zetten nog geen doelpunt viel, deden de mannen van Mark Van Bommel het wat rustiger aan.

Hoewel Antwerp dominant bleef, kwam de wedstrijd steeds meer en meer in evenwicht. De Kemphanen durfden meer te voetballen, wat tot kansen leidde. Zo kon Madsen enkele keren op doel trappen, maar ook Vaesen was een aantal keer gevaarlijk.

Na iets meer dan een halfuur spelen mocht Jelle Bataille al naar de kant. Mark Van Bommel bracht Ritchie De Laet in zijn plaats. Westerlo kwam meer en meer naar voren, een doelpunt voor rust had niet onterecht geweest.

© photonews

Toch was het Antwerp dat op slag van rust de 1-0 maakte. Arbnor Muja dribbelde zich mooi vrij en probeerde het zelf. Zijn laag schot ging hard tegen de touwen.

Na de koffie was het Rik De Mil die ingreep en Chadli aan de kant hield. In zijn plaats kwam Van Den Keybus. Janssen kreeg meteen een goede kans, maar een Westerlo-been zat in de weg. Ook Alderweireld kopte een hoekschop maar net naast.

De beste kansen waren voor Antwerp na de rust, maar die gingen er niet in. Iets meer dan 20 minuten voor tijd begonnen de Kemphanen plots veel heviger te spelen, op zoek naar een goal. En als de doelpunten langs de ene kant niet vallen, gebeurt het wel aan de andere kant.

Dat moest Antwerp op een harde manier ondervinden wanneer Lucas Stassin in de rebound de gelijkmaker tegen de netten trapte. Hij ging - net als Bellingham steeds doet - met de armen gespreid staan, voor de Antwerpse spionkop.

Een paar minuten later was het opnieuw prijs. Stassin kon zich mooi vrij dribbelen trapte van ver op doel. Zo klopte hij doelman Butez een tweede keer. Na het doelpunt begon Antwerp plots enorm hard naar voren te drukken.

En met resultaat. Yusuf gaf een vrije trap tot bij Alderweireld die als een echte spits met de borst controleerde, om daarna de bal voorbij Bolat te jagen. Eindstand 2-2.

© photonews

Door dit gelijkspel blijft Antwerp vijfde in het klassement, met 32 punten. Westerlo komt wel uit de rode zone door de nederlaag van Charleroi tegen STVV.