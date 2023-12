Gouden Schoen voor Arthur Vermeeren? Dit denkt hij er zelf van

Arthur Vermeeren is bezig aan een knap seizoen bij Royal Antwerp FC. Dat bezorgt hem ook heel veel aanbiedingen uit het buitenland.

Vertrekt Arthur Vermeeren tijdens de winterstop? Of doet hij het seizoen uit met Royal Antwerp FC? Er zijn nog wat prijzen te pakken tot het einde van het seizoen. De eerste is de Gouden Schoen. Het is uitkijken of hij daar een rol van betekenis voor kan spelen, al ligt hij er niet meteen echt wakker van. “En in de groep heb ik er nog niemand over horen spreken”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Ik zal niet zeggen dat ik er tegenop zie om te gaan, maar ik kijk er ook niet naar uit. Over de rode loper paraderen, dat is niet aan mij besteed. Liefst zou ik langs de achterdeur naar binnen glippen, gaan zitten en kijken naar de rest. Of gewoon thuis in de zetel blijven liggen.”

Al lijkt hij al een dankwoordje klaar te hebben. “Zo'n prijs is natuurlijk mooi, vooral voor je ouders, om hen te laten zien dat al hun opofferingen niet voor niks zijn geweest. Om hen te kunnen zeggen: 'Dit is ook dankzij jullie .' Maar mijzelf maakt het niet supergelukkig. Ik wil vooral als ploeg prijzen winnen.”

Al dat uiterlijk vertoon doet hem ook niks. “In het voetbal wordt vaak gezegd: je moet die kleren dragen, je moet je haar op die manier leggen, je moet een tatoeage hebben, … Maar ik ga mezelf niet veranderen om ergens bij te horen. Ik blijf mezelf.”