Vanhaezebrouck verklapt of hij een job als trainer nog ambieert

Hein Vanhaezebrouck stopte eind vorig seizoen als coach van KAA Gent. Dit jaar is hij geen trainer, maar analist.

KAA Gent en Hein Vanhaezebrouck zetten na vorig seizoen een punt achter de samenwerking. De West-Vlaming maakte al snel duidelijk dat hij voor een sabbatjaar zou kiezen.

Vanhaezebrouck is nu aan de slag als analist voor Het Nieuwsblad. Daar gaf hij ook mee of het nog de bedoeling is om in de toekomst aan de slag te gaan in het voetbal.

Een job als trainer lijkt het meest waarschijnlijke, al is ook die van sportief directeur misschien wel iets dat Vanhaezebrouck zou liggen, zo geeft hij zelf mee.

“Dat weet ik niet. Ik zal nog wel iets doen in het voetbal, of het nu is als trainer of technisch directeur, maar als ik iets doe, wil ik het vooral goed doen”, klinkt het meteen.

De mogelijkheid is er, maar Vanhaezebrouck heeft geen zin om nog jaren aan een stuk te werken. “En ik ga zeker niet tot aan mijn 75ste werken, want dan komt het thuis niet goed, weet ik nu al. Alles kan nog. Maar nu focus ik eerst op mijn job voor de krant.”