Club Brugge heeft een appeltje te schillen met Antwerp en laat daar geen twijfel over bestaan: "Vraag het aan 100 mensen"

Club Brugge heeft na de winst tegen Anderlecht op speeldag 1 geen overmatige euforie gekend. De zege werd als verwacht gezien, vooral omdat concurrenten zoals Genk ook hun thuiswedstrijden wonnen.

Trainer Nicky Hayen benadrukt dat de play-offs net begonnen zijn en dat het klassement nog veel kan veranderen. "We moeten voorlopig niet naar de ranking kijken", zegt hij. De focus ligt nu op de zware uitwedstrijd tegen Antwerp, een wedstrijd die de laatste jaren vaak voor problemen zorgde.

In februari verloor Club Brugge daar in de slotfase na een sterke prestatie, wat voor velen nog in het geheugen ligt. Hayen merkt op: "Vraag nu aan honderd mensen of we die match verdienden te winnen en ze antwoorden waarschijnlijk allemaal 'ja'."

De Bosuil is een stadion dat Club Brugge niet bepaald goed ligt. Het uitje heeft in het verleden al voor veel frustraties gezorgd, en Hayen herinnert zich dat nog goed. De ploeg heeft deze ervaring meegenomen in de voorbereiding voor zondag. “Die wedstrijd in februari is zeker besproken in de kleedkamer”, zegt Hayen. De focus ligt niet alleen op wat er in het verleden misging, maar ook op hoe ze moeten reageren in toekomstige situaties.

Voor zondag is er geen plan om zich in te graven, zelfs als ze op voorsprong komen. Hayen benadrukt dat Club Brugge altijd het eigen spel wil blijven spelen. De ploeg wil geen risico’s nemen en zich niet inhouden, zelfs niet in een lastige uitwedstrijd zoals deze. "We zullen gewoon ons eigen spel blijven spelen", bevestigde de trainer.

Hayen reflecteert verder op de verschillen tussen de reguliere competitie en de play-offs van vorig seizoen. "In de eindsprint van het seizoen slaagden we erin om op de juiste momenten toe te slaan", zegt hij.

Kortom, zondag wordt een belangrijke test voor Club Brugge. Hayen en zijn spelers weten dat de Bosuil geen makkelijke opgave is, maar ze zijn vastberaden om het resultaat van de eerdere seizoenen recht te zetten en de strijd om de titel verder aan te gaan.