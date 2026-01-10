Hans Vanaken over de Gouden Schoen: "Dat kan ik me niet inbeelden"

Zondagavond valt het verdict voor de Gouden Schoen. Christos Tzolis geldt als topfavoriet, ook volgens Hans Vanaken, die het zich niet kan inbeelden dat de Gouden Schoen naar een speler van een andere ploeg dan Club gaat.

Zondagavond wordt de Gouden Schoen uitgereikt. Christos Tzolis is de uitgesproken favoriet terwijl ook Hans Vanaken kans maakt. De aanvoerder van Club Brugge ziet Tzolis de prijs wel winnen, al maakt hij daar een kanttekening bij.

"Hij moet er inderdaad rekening mee houden dat Ardon Jashari in de eerste ronde heel veel punten pakt", zegt Vanaken bij Het Laatste Nieuws. "Als iedereen Ardon op één zet, kan hij het wel eens halen. Christos moet dat absoluut in z’n achterhoofd houden."

Club Brugge lijkt alle favorieten te leveren. Dat terwijl Union SG een geweldig seizoen achter de rug heeft (en opnieuw eerste staat in de JPL) waarin het kampioen speelde. Vanaken zou enorm verrast zijn als de Gouden Schoen niet naar een Club-speler gaat.

Hans Vanaken ziet de Gouden Schoen naar een Club-speler gaan

"Ik kan me dat niet meteen inbeelden. Ik kan me niet direct iemand voor de geest halen die meer punten zal hebben dan één van ons. Union is kampioen geworden, maar ik denk dat Ardon de eerste stemronde wint. Over een heel jaar spreken de statistieken van Christos dan weer voor zich", zegt hij.



Over zijn eigen kansen is hij duidelijk. "Ik geef mezelf weinig kans en dat is helemaal oké. Het is al een overwinning dat ik na al die jaren opnieuw tot de kanshebbers behoor", besluit Vanaken.