België én Limburg met verstomming geslagen: 'Thibaut Courtois wordt hoofdaandeelhouder van deze club'

Thibaut Courtois is sinds kort aandeelhouder van Le Mans FC. Er deden al geruchten de ronde over interesse in een Belgische club. En ondertussen weten we over welke Belgische club het gaat.

Thibaut Courtois is via zijn investeringsmaatschappij NXTPlay Capital aandeelhouder geworden bij Le Mans FC. Onze nationale doelman wil de Franse tweedeklasser naar de Ligue 1 loodsen.

Er was eveneens sprake van investeringen in een Belgische club. Al was het een groot geheim over welke Belgische club het zou gaan. Ondertussen hebben we daar duidelijkheid over.

Thibaut Courtois gaat investeren in... Sporting Hasselt

"Courtois gaat hoofdaandeelhouder worden bij Sporting Hasselt", dropt Ed Somers een bommetje bij TVL Sportcafé. Extra opvallend: Somers is voorzitter van rivaal Belisia Bilzen.

"De deal is nog niet voor honderd procent rond", nuanceert Somers de eigen woorden. "Maar het gaat zo goed als zeker door. Courtois komt alleszins niet naar Belisia. Dat ben ik wel zeker."

Welke rol gaat Thibaut Courtois spelen bij Sporting Hasselt?

Sporting Hasselt voetbalt momenteel voor promotie naar de Challenger Pro League. Extra opvallend: met Sam Kerkhofs en Rik Verheye staan momenteel al twee bekende koppen aan het roer van de Limburgse club.