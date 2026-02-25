Nieuwe stap richting nieuw stadion Club Brugge? Op deze dag wordt alles beslist

Als er iets is waar de laatste maanden en jaren veel over te doen was, dan is het wel het stadion van Club Brugge. Er moet dringend een nieuw stadion komen en stilaan zetten ze bij blauw-zwart stappen in de goede richting.

Voorzitter Bart Verhaeghe hoopt dat de bouw nog in 2026 kan starten, met een stadion voor ruim veertigduizend toeschouwers. De deadline is dus heel erg strak te noemen, maar voorlopig zijn er wel nog steeds positieve signalen.

Club Brugge wil in 2026 al eerste steen leggen van nieuw stadion

Buurtbewoners voeren al jaren protest en hadden nog een aantal beroepsprocedures lopen tegen de plannen. "De Raad van State heeft vandaag het beroep van een aantal buurtbewoners tegen de gemeenteraadsbeslissing van de stad Brugge over de omgevingsaanleg van het stadionpark verworpen.”

“Dit is een belangrijke stap voor Club Brugge", schreef Club Brugge eind januari al op haar website. "Het komt nu aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen toe om zich uit te spreken over het beroep tegen de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe stadion en het omliggende stadionpark.”

Definitieve knoop doorgehakt op 2 april?

Er werd gehoopt op een snelle en strakke deadline ook wat dat betreft en dat lijkt nu ook het geval. Volgens De Krant van West-Vlaanderen zal er op 2 april al een definitieve beslissing vallen in het dossier bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.



Diezelfde Raad heeft dat deze week bekendgemaakt. De zitting zal ook openbaar zijn en de openbare zitting van start om 13.30 uur. Veel supporters en buurtbewoners zullen die zaak met argusogen volgen. Het kan de laatste stap zijn richting … de eerste steen.