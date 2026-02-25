De jacht op een voetbalcoach: Anderlecht blijft botsen op dik probleem

RSC Anderlecht is op zoek naar een Technisch Directeur en een T1, na het ontslag van Olivier Renard en Besnik Hasi én het vertrek van Edward Still naar Watford. Kandidaat nummer één om coach te worden was/is Alfred Schreuder, maar ...

Het is al eventjes duidelijk: deze week willen ze bij Anderlecht witte rook hebben als het gaat over wie de nieuwe coach zal gaan worden bij paars-wit. En daarbij blijft Alfred Schreuder nog steeds de eerste piste voor Anderlecht.

Alfred Schreuder wint topper in Saoedi-Arabië

Het enige probleem? De onderhandelingen met zijn Saoedische club zitten nog altijd vast. Muurvast zelfs. Schreuder zelf wilde graag vertrekken en terugkeren naar Europa, maar zijn team blijft dus halsstarrig weigeren.

Dat afgelopen weekend de topper in de tweede klasse van Saoedi-Arabië werd gewonnen van Al-Orobah? Dat is enkel koren op de molen van zijn team. En zo lijkt een overgang naar België steeds minder waarschijnlijk.

Anderlecht verder met Taravel?

Hier en daar wordt al geopperd dat er pas aankomende zomer, na afloop van het contract van Schreuder, zal worden overgegaan tot zijn aankoop. Al is dat wel een risico, want paars-wit moet er de komende weken wel staan.



De spelers lijken graag verder te willen met Jérémy Taravel. Die heeft punten gescoord, simpelweg door te blijven. Nederlandse media laten weten dat als het dossier van Schreuder vast blijft zitten, dat de enige overgebleven optie wordt. En dan krijgt de coach enkele maanden om de vaste T1 te worden.