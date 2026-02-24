Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick

Yannick Carrasco verkeert in een schitterende vorm in Saoedi-Arabië. Maandagavond maakte hij opnieuw een hattrick.

Waar zou Al-Shabab staan zonder Yannick Carrasco? Die vraag mag gesteld worden, want week na week onderstreept de Brusselaar zijn belang. Al vaak beslissend in de eerste seizoenshelft, schakelde hij sinds het ontslag van trainer Imanol Alguacil nog een versnelling hoger.

Met de aanvoerdersband om de arm zit Carrasco aan zes doelpunten en één assist in zijn laatste drie wedstrijden. Gisteren maakte hij alle drie de goals tegen Al-Riyadh en leidde hij zijn ploeg zo naar een comfortabele 3-1-zege.

De patron van Al-Shabab

De Brusselaar maakte al in de zevende minuut het verschil door naar binnen te snijden en de doelman te kloppen. Halverwege de eerste helft besliste hij de wedstrijd definitief vanop de stip.

Yannick Carrasco's hat-trick vs. Al Riyadh ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/pYt6SsvgHv — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 23, 2026

Het derde doelpunt viel na een wat chaotische fase in het strafschopgebied. Maar het doorzettingsvermogen van Carrasco, nadat hij zijn verdediger een eerste keer had uitgekapt, leverde hem uiteindelijk een hattrick op.





Een plaatsje bij de Rode Duivels?

De Belgische aanvaller staat zo al op 13 doelpunten dit seizoen. Nog ver verwijderd van de 23 treffers van Ivan Toney, maar aan dit tempo… Terwijl zijn naam deze winter werd genoemd voor een terugkeer naar Europa, bewijst Yannick Carrasco in elk geval dat zijn vorm allesbehalve zorgwekkend is.

Bondscoach Rudi Garcia zal in mei een (heel ruime) voorselectie moeten indienen. Wordt het tijd voor Garcia om hem er opnieuw bij te nemen? Carrasco speelde sinds de zomer van 2024 geen interland meer voor België, maar staat open voor een terugkeer.