Geweldig nieuws voor Euvrard: belangrijke terugkeer op komst bij Standard

Casper Nielsen, die sinds half januari afwezig is, staat niet ver meer van een terugkeer bij Standard. De wedstrijd tegen RAAL La Louvière komt mogelijk nog te vroeg, maar de Deense middenvelder zou normaal beschikbaar moeten zijn voor de laatste drie speeldagen van de reguliere competitie.

Net als in veel wedstrijden dit seizoen moest Vincent Euvrard bij de verplaatsing van Standard naar Racing Genk, zondag gewonnen met 0-3, meerdere belangrijke pionnen missen. Iets wat dit seizoen wel vaker voorkomt bij de Luikenaars.

De T1 kon in Limburg geen beroep doen op Matthieu Epolo, Daan Dierckx, Steeven Assengue, Teddy Teuma en Casper Nielsen. Van die groep lijkt één speler echter dicht bij een terugkeer te staan.

"Casper is deels opnieuw met de groep begonnen, maar zonder contact", verklaarde Euvrard vrijdag op de persconferentie. De Deen staat van alle afwezigen het dichtst bij een selectie.

Casper Nielsen nadert comeback bij Standard

Begin deze week deelde Standard ook beelden op sociale media. "Step by step. Het wordt korter voor Casper", schreef de club bij fragmenten waarin de 31-jarige middenvelder lichte groepsoefeningen afwerkt, alvorens individueel verder te trainen.

Voor de thuiswedstrijd tegen RAAL La Louvière vrijdag komt een selectie mogelijk nog te vroeg, maar voor de laatste drie speeldagen van de reguliere competitie zou Nielsen inzetbaar moeten zijn. Goed nieuws voor Euvrard, die mogelijk pas richting de start van de play-offs nog andere spelers ziet terugkeren.



