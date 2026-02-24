Geweldig nieuws voor Euvrard: belangrijke terugkeer op komst bij Standard

Geweldig nieuws voor Euvrard: belangrijke terugkeer op komst bij Standard
Foto: © photonews
Word fan van Standard! 2528

Casper Nielsen, die sinds half januari afwezig is, staat niet ver meer van een terugkeer bij Standard. De wedstrijd tegen RAAL La Louvière komt mogelijk nog te vroeg, maar de Deense middenvelder zou normaal beschikbaar moeten zijn voor de laatste drie speeldagen van de reguliere competitie.

Net als in veel wedstrijden dit seizoen moest Vincent Euvrard bij de verplaatsing van Standard naar Racing Genk, zondag gewonnen met 0-3, meerdere belangrijke pionnen missen. Iets wat dit seizoen wel vaker voorkomt bij de Luikenaars.

De T1 kon in Limburg geen beroep doen op Matthieu Epolo, Daan Dierckx, Steeven Assengue, Teddy Teuma en Casper Nielsen. Van die groep lijkt één speler echter dicht bij een terugkeer te staan.

"Casper is deels opnieuw met de groep begonnen, maar zonder contact", verklaarde Euvrard vrijdag op de persconferentie. De Deen staat van alle afwezigen het dichtst bij een selectie.

Casper Nielsen nadert comeback bij Standard

Begin deze week deelde Standard ook beelden op sociale media. "Step by step. Het wordt korter voor Casper", schreef de club bij fragmenten waarin de 31-jarige middenvelder lichte groepsoefeningen afwerkt, alvorens individueel verder te trainen.

Voor de thuiswedstrijd tegen RAAL La Louvière vrijdag komt een selectie mogelijk nog te vroeg, maar voor de laatste drie speeldagen van de reguliere competitie zou Nielsen inzetbaar moeten zijn. Goed nieuws voor Euvrard, die mogelijk pas richting de start van de play-offs nog andere spelers ziet terugkeren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Casper Nielsen

Meer nieuws

Europees voetbal voor STVV? Jacky Mathijssen zegt hoe het zal lopen

Europees voetbal voor STVV? Jacky Mathijssen zegt hoe het zal lopen

17:50
Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA

Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA

17:40
1
Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick

Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick

17:20
2
Het BAS heeft definitief beslist: krijgt Antwerp nog drie punten van Standard, of niet?

Het BAS heeft definitief beslist: krijgt Antwerp nog drie punten van Standard, of niet?

15:30
15
Zes maanden buiten strijd en seizoen voorbij? Union houdt zijn hart vast voor Promise David

Zes maanden buiten strijd en seizoen voorbij? Union houdt zijn hart vast voor Promise David

17:00
🎥 De fans zullen het graag zien: KAA Gent verrast met mooi nieuws

🎥 De fans zullen het graag zien: KAA Gent verrast met mooi nieuws

16:30
1
Niet wat de fans gehoopt hadden: Union komt met heel slecht nieuws over Promise David

Niet wat de fans gehoopt hadden: Union komt met heel slecht nieuws over Promise David

15:00
10
SK Beveren straks zeker geen vogel voor de kat: promovendus heeft een grote troefkaart Analyse

SK Beveren straks zeker geen vogel voor de kat: promovendus heeft een grote troefkaart

14:40
Goede herinneringen bij Club Brugge, pijnlijke voor KRC Genk: Duitse topscheidsrechter fluit EL-duel

Goede herinneringen bij Club Brugge, pijnlijke voor KRC Genk: Duitse topscheidsrechter fluit EL-duel

14:00
Vlak voor duel met Club Brugge duikt héél opvallend nieuws over Atlético-aanvaller Griezmann op

Vlak voor duel met Club Brugge duikt héél opvallend nieuws over Atlético-aanvaller Griezmann op

14:20
🎥 Werd Charleroi benadeeld door de arbitrage tegen Westerlo? Dit is de uitleg van Jonathan Lardot

🎥 Werd Charleroi benadeeld door de arbitrage tegen Westerlo? Dit is de uitleg van Jonathan Lardot

13:01
1
Club Brugge zit met een heel lastig probleem: hoe lost Leko het op? "Het is een aderlating"

Club Brugge zit met een heel lastig probleem: hoe lost Leko het op? "Het is een aderlating"

13:30
Lommel speelt oefenmatch en gunt speler bij comeback meteen de kapiteinsband

Lommel speelt oefenmatch en gunt speler bij comeback meteen de kapiteinsband

13:15
De meest gegeerde spits in de Jupiler Pro League? Alle topclubs zouden hem wel kunnen gebruiken Analyse

De meest gegeerde spits in de Jupiler Pro League? Alle topclubs zouden hem wel kunnen gebruiken

11:40
11
JPL-kampioen in strafschoppen tegen krijgen... Keeper heeft er zelfs nog nooit eentje gestopt

JPL-kampioen in strafschoppen tegen krijgen... Keeper heeft er zelfs nog nooit eentje gestopt

12:20
Boodschap voor STVV-supporters: "Begin maar al te sparen"

Boodschap voor STVV-supporters: "Begin maar al te sparen"

12:00
3
Hans Vanaken krijgt grootste compliment: "De beste met wie ik ooit speelde"

Hans Vanaken krijgt grootste compliment: "De beste met wie ik ooit speelde"

12:40
Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht

Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht

11:20
8
Enorme verrassing voor analist maandagochtend: "Ik verslikte me in mijn koffie toen ik Anderlecht zag"

Enorme verrassing voor analist maandagochtend: "Ik verslikte me in mijn koffie toen ik Anderlecht zag"

11:00
8
Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant

Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant

09:30
60
Nog geen contractverlenging voor Vrancken: Vidarsson denkt te weten waarom

Nog geen contractverlenging voor Vrancken: Vidarsson denkt te weten waarom

10:15
Promotie voor SK Beveren, maar hoe zit het met de toekomst van coach Reedijk?

Promotie voor SK Beveren, maar hoe zit het met de toekomst van coach Reedijk?

10:45
Vanhaezebrouck haalt nu ook bij Standard zijn grote gelijk: "Een miscast!"

Vanhaezebrouck haalt nu ook bij Standard zijn grote gelijk: "Een miscast!"

07:40
1
Zoveel kans heeft Club Brugge om door te stoten tegen Atlético Madrid

Zoveel kans heeft Club Brugge om door te stoten tegen Atlético Madrid

10:30
Gert Verheyen wijst op gevaar voor Club Brugge: "Dan heb ik het ook over hun minder sportieve kant"

Gert Verheyen wijst op gevaar voor Club Brugge: "Dan heb ik het ook over hun minder sportieve kant"

10:00
Thorgan Hazard wil van één voorwaarde absoluut niet afwijken: dit is de situatie

Thorgan Hazard wil van één voorwaarde absoluut niet afwijken: dit is de situatie

09:00
6
Radja Nainggolan bijzonder hard na promotie van SK Beveren

Radja Nainggolan bijzonder hard na promotie van SK Beveren

09:15
17
📷 Indrukwekkende Senne Lammens moest letterlijk vechten in zijn box, zelfs Van der Sar onder de indruk

📷 Indrukwekkende Senne Lammens moest letterlijk vechten in zijn box, zelfs Van der Sar onder de indruk

08:20
4
Ivan Leko laat hem helemaal links liggen: deze Club Brugge-speler zoekt beter al een oplossing

Ivan Leko laat hem helemaal links liggen: deze Club Brugge-speler zoekt beter al een oplossing

08:40
4
Niemand in Europa doet straffer dan ... STVV - verschil met Standard en Anderlecht is enorm

Niemand in Europa doet straffer dan ... STVV - verschil met Standard en Anderlecht is enorm

06:30
Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen?

Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen?

07:20
7
Club Brugge-ster Stankovic spreekt klare taal over zijn toekomst vlak voor clash met Atlético

Club Brugge-ster Stankovic spreekt klare taal over zijn toekomst vlak voor clash met Atlético

08:00
1
Twee Belgische teams volgend seizoen rechtstreeks in Champions League? Op deze manier kan het!

Twee Belgische teams volgend seizoen rechtstreeks in Champions League? Op deze manier kan het!

07:00
Play-off 1 voor traditieclub? Hein Vanhaezebrouck drukt de droom meteen: "Voorlaatste op dat gebied"

Play-off 1 voor traditieclub? Hein Vanhaezebrouck drukt de droom meteen: "Voorlaatste op dat gebied"

19:40
3
KRC Genk komt dag na de paniek en de hoop alsnog met domper over Kos Karetsas

KRC Genk komt dag na de paniek en de hoop alsnog met domper over Kos Karetsas

21:40
🎥 Levensgevaarlijk: werd deze Antwerp-supporter op Union geïnspireerd door Olympische Winterspelen? De derde helft

🎥 Levensgevaarlijk: werd deze Antwerp-supporter op Union geïnspireerd door Olympische Winterspelen?

23:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

roodwit1880 roodwit1880 over Het BAS heeft definitief beslist: krijgt Antwerp nog drie punten van Standard, of niet? Nelvafrel Nelvafrel over Niet wat de fans gehoopt hadden: Union komt met heel slecht nieuws over Promise David Nelvafrel Nelvafrel over Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA Nelvafrel Nelvafrel over Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick See you Essevee See you Essevee over De meest gegeerde spits in de Jupiler Pro League? Alle topclubs zouden hem wel kunnen gebruiken Ratko Svilar Ratko Svilar over Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant FELIX25 FELIX25 over Radja Nainggolan bijzonder hard na promotie van SK Beveren FELIX25 FELIX25 over Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht Meut Meut over Zulte Waregem - Anderlecht: 2-4 Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over 🎥 De fans zullen het graag zien: KAA Gent verrast met mooi nieuws Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved