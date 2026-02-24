Zoveel kans heeft Club Brugge om door te stoten tegen Atlético Madrid

Volgens statistiekenbureau Opta heeft Club Brugge na de 3-3 tegen Atlético Madrid nog 25,2 procent kans om door te stoten naar de volgende ronde van de Champions League.

De supercomputer van Opta rekent op basis van recente resultaten, selecties en duizenden simulaties. Slechts in één op de vier scenario’s kwalificeert Blauw-Zwart zich dus voor de achtste finales.

Atlético Madrid blijft daarmee de duidelijke favoriet om de tussenronde te overleven, ondanks het gelijkspel op Jan Breydel.

Ook andere clubs worden door Opta als kansrijk beschouwd. Bayer Leverkusen, Newcastle en Bodø/Glimt hebben een goede uitgangspositie na hun voorsprongen in de heenwedstrijden.

Daarnaast zouden Borussia Dortmund, PSG, Galatasaray en Real Madrid de volgende ronde waarschijnlijk halen volgens de simulaties van Opta.

Voor Club Brugge betekent dit dat het een stunt moet leveren in de return, maar de kans op een sensatie blijft dus aanwezig. Atlético uitschakelen is immers niets minder dan een stunt.