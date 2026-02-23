Play-off 1 voor traditieclub? Hein Vanhaezebrouck drukt de droom meteen: "Voorlaatste op dat gebied"

De strijd om de Champions' Play-offs zou nog wel eens heel erg spannend kunnen worden. KAA Gent staat momenteel zesde met 36 punten, maar achter hen staan de ploegen meer dan te drummen. En dus lijkt er nog veel te kunnen.

KAA Gent heeft momenteel 36 punten, KRC Genk volgt op één puntje met 35 eenheden en ook Standard (34), Westerlo (34) en Charleroi (33) staan binnen één overwinning van de top-6. En dus is er mathematisch nog veel mogelijk.

Maakt Standard kans op de Champions' Play-offs?

Standard heeft bovendien bijvoorbeeld nog een vrij 'makkelijk' programma, met La Louvière, Zulte Waregem, Antwerp en Westerlo als tegenstanders. Daar haalden ze in de heenronde zelfs 10 op 12 tegen, hoopgevend dus.

Niet voor Hein Vanhaezebrouck, die toch enig voorbehoud wil aantekenen. De gewezen coach analyseert dat Standard dit seizoen nog geen echte reeks heeft kunnen neerzetten en verwacht ook niet dat het in de laatste vier wedstrijden plots zal gebeuren.

Hein Vanhaezebrouck geeft Standard weinig kans

"Standard is niet in staat een reeks neer te zetten. Behalve dan een negatieve: drie keer na elkaar verliezen, dat gebeurde al twee keer. Twee matchen op rij winnen, dat gebeurde dit seizoen één keer. En daar zat een bekermatch tegen tweedeklasser Beveren bij."


"Daarom geloof ik er niet in", aldus Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. "Qua aantal schoten, baltoetsen in de zestien: in die cijfers staat Standard voorlaatste. Qua offensieve impact behoort het tot de zwakste ploegen van eerste klasse."

Standard

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

