Valt deze JPL-ploeg af in de strijd om PO1? "Dit is een zware klap voor ons..."

Charleroi kreeg in minuut 92 het deksel op de neus tegen Westerlo. Na een late treffer van Isa Sakamoto gingen de Carolo's met 2-1 onderuit, ondanks een sterke organisatie na rust.

KVC Westerlo won in extremis van Charleroi. In minuut 92 scoorde Isa Sakamoto het winnende doelpunt waarna de wedstrijd op 2-1 eindigde. De Carolo's kwamen na een halfuur spelen zelfs nog op voorsprong.

"Het is heel zuur om nog zo'n late goal te slikken", vertelde trainer Hans Cornelis volgens Sporza. "In de eerste helft hadden we wat problemen met Reynolds, maar in de tweede helft stonden we er defensief. Ook ons balbezit was goed, maar we maakten niet altijd de juiste beslissing in de laatste fase."

"We hebben weinig weggegeven en dan slaan ze op het einde nog toe, dat is bijzonder zuur. Het is altijd moeilijk na vier nederlagen, maar we moeten positief blijven", gaat Cornelis verder.

Ferme klap voor Charleroi in strijd om PO1

Hoe oogt de nabije toekomst nu voor Charleroi? De club staat nu op de tiende plaats in het klassement met 33 punten. Mathematisch is het uiteraard nog mogelijk, maar hun kansen op de Champions' Play-offs hebben toch een zware klap gekregen.

"Ik denk wel dat we vanavond onze kansen voor de Champions' Play-offs gehypothekeerd hebben. Met een overwinning hadden we hier een heel goede zaak kunnen doen en zelfs met een punt was het nog niet afgelopen, maar nu... Ik zeg niet dat het voorbij is, maar dit is toch een zware klap voor ons", besluit Cornelis.