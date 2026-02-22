Vanhaezebrouck heeft nog een speciale boodschap over Sabbe en Tresoldi

Club Brugge speelde deze week een knappe partij tegen Atletico Madrid in de Champions League. Zelfs Kyriani Sabbe kreeg de nodige lof van Hein Vanhaezebrouck.

Heel goede Kyriani Sabbe

Club Brugge kwam tegen Atletico Madrid al snel 0-2 op achterstand, maar een herboren blauw-zwart speelde een heel sterke tweede helft. Het duel eindigde uiteindelijk op een 3-3-gelijkspel.

Volgens analist Hein Vanhaezebrouck was iedereen bij Club outstanding in de prestatie. “Zelfs Sabbe, op wie we al kritiek gehad hebben. Terechte kritiek, maar hij deed het ook behoorlijk tot heel goed”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Sabbe hield volgens Vanhaezebrouck Lookman uit de match. “Die was inderdaad goed gestart, maar daarna hebben we hem niet meer gezien. Hij werd na een uur vervangen. Dat is de verdienste van Sabbe.”

Beste match van Tresoldi

Al moet je volgens de analist ook de nodige kanttekeningen maken bij de tegenstander. “Ik geef toe, Atlético is geen top meer maar wel een ploeg die in staat is om uit te pakken. Die defensieve rood-witte muur waar ze vroeger voor gekend waren, die is toch niet meer van hetzelfde cement gemaakt.”

De tweede goal van Tresoldi bijvoorbeeld had er volgens Vanhaezebrouck eigenlijk nooit mogen komen. “Pas op, Tresoldi deed dat heel goed. Hij speelde overigens zijn beste match sinds hij bij Club Brugge is”, besluit Vanhaezebrouck.