🎥 "The Lions are Back": zo viert SK Beveren de promotie naar de Jupiler Pro League

Door het gelijkspel van Beerschot is SK Beveren nu al zeker van de promotie naar de Jupiler Pro League. En dat werd duidelijk gevierd.

SK Beveren keert terug naar Jupiler Pro League

SK Beveren nam zondagmiddag vlot de maat van Patro Eisden. De competitieleider keek ook met één oog naar het duel van Beerschot. Als zij gelijk speelden, was de promotie van Beveren een feit.

En zo geschiedde het ook in de slotminuten. “Het is waanzinnig. Ik had dit op voorhand niet verwacht”, zegt coach Marink Reedijk bij Sporza. “We wisten dat het kon, maar het scenario was moeilijk. Hier winnen is nooit gemakkelijk en dan moest Beerschot thuis nog eens punten laten liggen.”

De wedstrijd in Beveren was al afgelopen toen RWDM de gelijkmaker scoorde. Het feest kon beginnen. De spelers pronkten met t-shirts waarop “The Lions are Back” stond. Na vijf jaar keert de club terug naar het hoogste niveau.

Voluit voor de titel

Tijdens het interview kreeg Reedijk een stevige champagnedouche over zich heen. “Als je dan ziet hoe wij dit seizoen door gaan - en het is nog niet voorbij - dat is gewoon hartstikke goed”, vertelde hij.

En nu gaat de blik onverminderd op de titel. “Als je in deze positie staat, moet je ervoor gaan. Het is misschien een "once in a lifetime". Nu moeten we hier van genieten en dan de volgende acht wedstrijden aanvangen”, besluit hij.



