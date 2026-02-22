Laatste woord over Seraing - Kortrijk is na brandincident nog lang niet gezegd

Laatste woord over Seraing - Kortrijk is na brandincident nog lang niet gezegd
Foto: © photonews

Het laatste woord over de match tussen Seraing en Kortrijk is nog niet gezegd. Zaterdag kon de wedstrijd niet doorgaan vanwege een brand in het stadion en nu is de vraag of dat overmacht is of niet. Kortrijk hoopt op de drie punten.

De Disciplinaire Raad van het Belgisch profvoetbal zal woensdag bijeen komen om te beslissen over het lot van de wedstrijd tussen Seraing en Kortrijk. Zaterdag brak er brand uit in een elektriciteitskast in het stadion, waardoor de spelers hun opwarming moesten stopzetten.

Seraing wil wedstrijd graag laten herspelen

De lokale autoriteiten oordeelden dat de veiligheidsvoorwaarden niet langer verzekerd waren om de wedstrijd te laten doorgaan. Hoewel de brand was geblust, kon het risico op een nieuw technisch probleem niet worden uitgesloten.

Uit voorzorg werd de wedstrijd geannuleerd om elk risico voor spelers, staf en supporters te vermijden. Experts moeten beslissen of deze brand een "geval van overmacht" was. Seraing stelt dat het niets kon doen aan deze technische panne en vraagt dat de wedstrijd opnieuw wordt geprogrammeerd.

KV Kortrijk wacht af, maar hoopt op drie punten

Kortrijk wacht af of het de drie punten via een forfait kan recupereren. Als de Raad vindt dat Seraing zijn installaties niet goed heeft onderhouden, hoeven de Kortrijkzanen niet terug te keren naar Luik en winnen ze met 0-3.


Een afloop die sporen kan nalaten en de deur kan openen voor een juridische strijd tussen beide clubs uit de Challenger Pro League, weet Het Nieuwsblad. Het laatste woord is nog niet gezegd, zoveel is nu al duidelijk.

Volg Seraing - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (21/02).

