Vincent Euvrard moet nog ander probleem aanpakken bij Standard: "We proberen hen zo veel mogelijk te helpen"

Bij Standard baart de situatie van het U23-team, de laatste in D1 ACFF, zorgen. Tijdens de persconferentie verzekerde Vincent Euvrard dat hij het maximale zal doen om SL16 FC te helpen, terwijl hij eraan toevoegde dat het eerste team logischerwijs de prioriteit zal behouden.

Terwijl Standard en Vincent Euvrard proberen enkele jonge spelers te integreren in de A-kern, zoals Steeven Assengue, René Mitongo of Charli Spoden, vecht SL16 FC voor de overleving in D1 ACFF.

Als hekkensluiter na de reguliere competitie zullen de manschappen van Stéphane Guidi de play-downs betwisten en hopen ze, net als vorig seizoen onder leiding van Sébastien Grandjean, zich er weer uit te kunnen redden.

Standard wil SL16 FC redden, maar de prioriteit blijft bij de A-kern

Bevraagd over het geval Spoden en meer algemeen over de situatie van het U23-team op de persconferentie voor de verplaatsing naar Racing Genk, verklapte Vincent Euvrard dat hij naar de academie was afgereisd voor de thuiswedstrijd tegen Rochefort vorige week en daar positieve zaken had gezien, wat vertrouwen kan geven.

"We proberen hen zoveel mogelijk te helpen, ook al zal de A-ploeg altijd voorrang krijgen. We hebben spelers nodig en wanneer we op dezelfde dag spelen, wordt het ingewikkeld. Het zijn jongens die dit seizoen veel gegroeid zijn en het is aan hen om genoeg overwinningen te behalen in de play-downs."

"In die wedstrijd tegen Rochefort (verloren met 0-1) domineerde SL16. Ze moeten nu het nodige pragmatisme verwerven om de tegenstander af te maken wanneer het kan, maar dat maakt deel uit van hun ontwikkeling", besloot Euvrard, die evenmin blij zou zijn met een eventuele degradatie van de beloften naar D2 ACFF, aangezien er dan een gat van drie divisies zou zijn tussen deze laatsten en de A-ploeg.