Culticoon van eerder Beerschot en nu Patro: XIII, duivelse motieven en Vladimir

Denis 'Huss' Prychynenko draagt zijn levensverhaal letterlijk op zijn huid. Wat ooit begon als een rebelse daad tegen zijn ouders, groeide uit tot een jaarlijkse traditie: elk jaar laat de middenvelder zichzelf voor zijn verjaardag minstens één nieuwe tattoo zetten. Intussen telt hij er ongeveer 50.

Hoewel hij vorige week scoorde tegen Club NXT, was dat voor hem geen reden voor extra inkt. Zijn verjaardag wél. Al zeventien jaar is hij vaste klant bij tattooshop Modern Angels in Antwerpen. “Sommige tattoos zijn echt scheiße, maar voor mij is het een boek vol emoties en herinneringen", zegt hij in HBvL.

Zijn bijnaam ‘Huss’ prijkt op zijn vingers en is uitgegroeid tot zijn identiteit, zelfs tegenstanders spreken hem zo aan. Het cijfer XIII op zijn onderbuik verwijst naar zijn periode bij Beerschot, waar dertien zijn geluksgetal werd en ook zijn rugnummer.

Duivels motieven

Bovenaan op zijn borst staat ‘LOVE’ in grote letters. Zijn eerste tattoo, een kruis, liet hij op zijn achttiende zetten toen hij in Schotland speelde. Later begon hij religie kritischer te bekijken. Hij combineert symbolen uit verschillende godsdiensten, maar ook duivelse motieven. “Iedereen heeft een goede en slechte kant. Je kiest zelf.”

Zijn ouders, die communistisch zijn opgevoed, waren aanvankelijk tegen zijn tattoos. Voor hem was het een manier om zijn eigen pad te kiezen. Twee tattoos droeg hij op aan zijn zus: formules die verwijzen naar haar doctoraat en een gedicht dat zij schreef.

Lees ook... Prychynenko gelooft volop in de rechtstreekse promotie van Patro Eisden
Ook de naam Vladimir staat op zijn borst, verwijzend naar zijn hond, niet naar een politieke leider. Prychynenko, met Russisch-Oekraïense roots, wil geen partij kiezen in het conflict en droomt ervan ooit terug te keren naar de Krim. En bij promotie met Patro? Dan komt er een nieuwe tattoo bij: de gekruiste hamers uit het clublogo.

