Renard doet boekje open over gang van zaken bij Anderlecht en dossier van Rits

Foto: © photonews

Olivier Renard werd als sportief directeur aan de kant geschoven bij RSC Anderlecht. Hij sprak nu voor het eerst over de handel en wandel bij paars-wit.

Volgens Olivier Renard is het grootste probleem van RSC Anderlecht de verdeeldheid binnen het management van de club. “Mensen spelen solo slim en lekken bewust informatie naar de pers of supporters om zelf punten te scoren”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Zo vernietig je volgens Renard de club. Na een overwinning wordt er breed gelachen, maar als er verloren wordt, is het totaal anders. “Na een nederlaag lees je plots georkestreerde aanvallen in de pers. Met die hypocrisie raakt de club nooit vooruit.”

Hypocrisie rond Mats Rits

Hij noemt het voorbeeld van Mats Rits die naar de C-kern werd doorgestuurd. “Dat was de beslissing van toenmalig CEO Sports Tim Borguet, we hebben Rits dat samen verteld. Vervolgens hoor ik andere directieleden de speler in de wandelgangen aanspreken en zeggen dat zíj die beslissing ook niet begrijpen.”

Ondertussen zit Rits weer in de A-kern. “Wat voor boodschap geef je dan? Men schuift ook de rekrutering van de RSCA Futures in mijn schoenen, terwijl ik niet betrokken was bij de U23-aanwervingen. Dat was het werk van Peter Verbeke en Tim Borguet.”

Opvolger voor Renard

Na het vertrek van Wouter Vandenhaute en de komst van Michel Verschueren werd Renard volgens zijn mening volledig buitenspel gezet. Hij vernam ook op een lullige manier dat er al naar een opvolger werd gezocht.

Lees ook... Waar moet Verschaeren naartoe? Analist bekijkt de opties

“Op een dag las Kenneth Bornauw me een WhatsAppje van Michael Verschueren voor. Michael had een ‘topprofiel’ getipt: Antoine Sibierski. Ik begon te lachen en moest Kenneth vertellen dat Sibierski vijf jaar ouder is dan ik, en uiteraard een kandidaat was om míj́ op te volgen…”, besluit hij.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Zulte Waregem - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (22/02).

