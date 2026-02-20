Speler opnieuw boven water bij KAA Gent? Vanhaezebrouck vraagt nog even te wachten

Rik De Mil heeft na een moeilijke start KAA Gent weer op de rails. Er duiken opnieuw enkele spelers op die afgeschreven waren bij de Buffalo's.

Terugkeer van Sonko bij KAA Gent

Het begint heel erg goed te lopen voor Rik De Mil bij KAA Gent. Hij is de ploeg naar zijn hand aan het zetten en boekt ook de nodige resultaten. Precies wat hij nodig heeft.

“De kwaliteit van De Mil is dat die heel de groep kan betrekken in zijn verhaal”, vertelt Franky Van der Elst aan Sporza. “Hij is ook niet bang om jongens die afgeschreven lijken weer kansen te geven.”

Volgens de analist is Sonko daar op dit moment het perfecte voorbeeld van. “Die speelde afgelopen weekend een goede, standvastige match”, gaat hij verder, al gaat Hein Vanhaezebrouck niet zo hard van stapel.

Verdienste van Rik De Mil

“Laten we zien binnen een paar maanden of hij ook nog dat niveau haalt”, is hij stellig in zijn redenering. Die goede 60 minuten zijn volgens hem totaal geen garantie. “Die wisselvalligheid die hij in zijn spel heeft zal niet zomaar verdwenen zijn.”

Toch moet ook Vanhaezebrouck toegeven dat De Mil het goed doet. Met een beetje "anti-De Mil"-voetbal speelt hij in uitwedstrijden directer voetbal, terwijl hij meestal een trainer is die graag van balbezit houdt. Maar dat resulteert wel in goede resultaten, met overwinningen in Standard en Charleroi. Dat is zeker zijn verdienste”, besluit Vanhaezebrouck.