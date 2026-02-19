Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur

STVV beleeft een seizoen dat verwachtingen overtreft, en dat is voor een groot stuk de verdienste van de coach. Wat op Stayen op het veld staat, is herkenbaar, competitief en vaak beter dan gedacht. Net daarom is dit hét moment om vooruit te kijken: wie zo presteert, trekt automatisch aandacht.

Binnen de club klinkt vertrouwen dat een contractverlenging van Wouter Vrancken vanzelf volgt, maar dat is een riskante houding. Een trainer die resultaten neerzet zoals nu, wordt bekeken. En zodra er elders een project op tafel komt dat sportief en financieel aantrekkelijk is, kan de situatie snel kantelen.

Vrancken heeft altijd al ambitie getoond

Ambitie is altijd een drijvende kracht geweest in de carrière van Vrancken. Hij voelt zich goed in Limburg, maar hij denkt voortdurend in termen van groei en nieuwe uitdagingen. Als hij het gevoel krijgt dat ergens anders een volgende stap mogelijk is, zal hij daar minstens naar luisteren.

Zijn parcours toont dat hij niet bang is om onverwachte keuzes te maken. Bij Lommel SK stapte hij ooit op terwijl de ploeg bovenaan stond, een beslissing die velen verraste. Stabiliteit is voor hem geen doel op zich. Hij zit qua gedachtengang op dezelfde lijn als Vincent Kompany, met wie hij een vriendschappelijke band onderhoudt.

Daarna bouwde hij bij KV Mechelen snel iets indrukwekkends op, met promotie en een beker als beloning. Ondanks concrete interesse van grotere clubs koos hij toen voor continuïteit.

Wouter Vrancken denkt over voetbal zoals Vincent Kompany: geen schrik voor uitdagingen

Toch volgde nadien een nieuwe stap richting KRC Genk, waar hij opnieuw zijn stempel drukte op het spel en de resultaten. Net als Kompany heeft hij geen scrhik van een uitdaging. Zelfs een sterke positie en een langlopend contract bleken geen garantie op een langdurig verhaal: spanningen en uiteenlopende visies leidden uiteindelijk tot een breuk.





Zijn passage bij KAA Gent onderstreepte nog eens hoe snel het kan gaan in het trainersvak. Een ambitieus project, maar ook daar werd de samenwerking vroegtijdig stopgezet.

Precies daarom moet STVV niet wachten. Zolang er geen handtekening staat, blijft alles mogelijk. Als straks een aantrekkelijk voorstel opduikt en de club heeft nog geen duidelijkheid gecreëerd, dreigt ze achteraf te moeten vaststellen dat ze te laat handelde. Wie zo’n trainer in huis heeft, zorgt best dat hij ook morgen nog op de bank zit.