Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

OH Leuven is er niet in geslaagd te stunten op bezoek bij Arsenal en dus wisten ze zich niet te plaatsen voor de kwartfinales in de Champions League. De Leuvenaars verlieten het toernooi wel met opgeheven hoofd.

Julie Biesmans ging als kapitein opnieuw voorop in de strijd. Op het einde van de wedstrijd raakte ze nog geblesseerd, maar ze lijkt klaar te willen zijn voor de wedstrijd tegen Standard van komend weekend in de Super League.

Julie Biesmans trots op haar OH Leuven

"Het zal zaak zijn om goed te recupereren van deze wedstrijd en dan meteen toe te leven naar die moeilijke wedstrijd tegen Standard. De Luikenaars zijn altijd een moeilijk te bekampen tegenstander", aldus Biesmans in een eerste reactie.

En ze ging verder bij Sporza: "Ik vond dit onze beste wedstrijd van de drie die we speelden tegen Arsenal. Aan de bal hebben we durven voetballen, we hebben meer kansen gekregen dan de voorbije wedstrijden en we drukten hen soms weg."

OH Leuven met opgeheven hoofd uit de Champions League

"Ze moesten natuurlijk niet meer, maar we mogen trots geweest. We hadden misschien wat meer mogen krijgen in deze wedstrijd, maar we mogen met opgeheven hoofd de wedstrijd en de Champions League verlaten."



"We waren best wel gevaarlijk en in het begin was er die kans voor ons, maar dat hoort bij het voetbal. Zonde dat we op deze manier de wedstrijd uiteindelijk verliezen, maar we wilden er echt voor vechten en hebben dat ook gedaan."