De nachtmerrie gaat verder voor Trossard: een nieuwe tegenslag die hem duur kan komen te staan

Leandro Trossard heeft zich opnieuw geblesseerd bij Arsenal tegen Wolverhampton. Een zorgwekkende terugval voor de Rode Duivel.

Leandro Trossard blijft maar richting de ziekenboeg gaan. Op 7 februari geblesseerd geraakt tegen Sunderland, maar de Rode Duivel was snel terug. Maar woensdagavond, tegen Wolverhampton in de Premier League, gebeurde het opnieuw.

Hij viel in de 73e minuut in, maar maakte de wedstrijd niet af. Aan het einde van de match viel hij opnieuw uit. Een discrete wissel, maar die veel vragen oproept over zijn fysieke toestand.

Rudi Garcia en Arsenal maken zich zorgen over Trossard

Rudi Garcia volgt de situatie vanzelfsprekend met argusogen op. De bondscoach had uitgelegd dat zijn selectie voor maart anders zou zijn dan die voor het WK in juni. Trossards plaats is in ieder geval niet gegarandeerd.

Het is ook een groot probleem voor Arsenal. De club strijdt om de titel, maar het elftal begint vermoeid te raken en punten te verspelen op domme wijze, zoals bij dat 2-2-gelijkspel tegen Wolverhampton.



Voorlopig heeft de club nog niets gecommuniceerd over de ernst van de blessure. Men moet de onderzoeken afwachten om meer te weten over de duur van zijn afwezigheid.