Zet deze Rode Duivel komende zomer een héél grote stap? 'Manchester United en Barcelona hebben concrete interesse'

Amadou Onana wordt steeds meer gelinkt aan een vertrek bij Aston Villa. En de interesse in de Rode Duivel wordt ook steeds concreter. Zet de middenvelder deze zomer de stap naar een absolute topclub?

We schreven eerder al dat ook Aston Villa eraan denkt om Amadou Onana (en Youri Tielemans) te verkopen. De opbrengst van de verkoop van de twee Rode Duivels moet The Lions de nodige financiële slagkracht geven om de transfermarkt op te gaan.

Al Ahli FC aast al eventjes op Onana. De Saoedische topclub wil diep in de buidel tasten om de 25-voudig Rode Duivel naar de Saudi Pro League te halen. Al twijfelt onze landgenoot.

Wil Amadou Onana naar Saoedi-Arabië?

Onana vindt de tijd niét rijp om op 24-jarige leeftijd Europa te verlaten. Bovendien is de middenvelder door zijn zaakwaarnemer ongetwijfeld op de hoogte gebracht van de Europese interesse.

Volgens de Engelse media zijn Manchester United en FC Barcelona concreet geïnteresseerd in onze landgenoot. Al lijken enkel The Red Devils financieel slagkrachtig genoeg om hem binnen te halen.

Welke prijskaartje heeft Aston Villa rond de nek van Amadou Onana gehangen?



Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 42 miljoen euro. Al mikt Aston Villa op tachtig miljoen euro. Geen spek naar de bek van Barça. Wel van Manchester United. En van Al Ahli…

