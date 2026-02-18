KAA Gent komt met bijzonder positief nieuws vlak voor cruciale clash tegen Cercle Brugge

De zware botsing tussen Wilfried Kanga en Tobe Leysen bij KAA Gent - OH Leuven zindert nog na. Nu is er eindelijk goed nieuws te melden over de spits van Gent.

Anderhalve week geleden werd KAA Gent - OH Leuven opgeschrikt door een zware botsing tussen Wilfried Kanga en Tobe Leysen. De Gent-spits kwam héél hard in aanraking met de doelman van OHL.

Kanga kon zelf nog van het veld maar liep wel een zware hersenschudding op. Leysen was meteen buiten westen en liep naast een hersenschudding ook een oogkasbreuk op. Bij beide spelers was de schade groot.

Kanga hervat groepstrainingen met helm

Over Kanga en KAA Gent is er ondertussen goed nieuws te melden. De Buffalo's hebben woensdagmiddag namelijk een foto op sociale media gepost van Kanga, die terug op het trainingsveld staat.

𝘽𝙞𝙜 𝙒𝙞𝙡𝙡 𝙞𝙨 𝙗𝙖𝙘𝙠 𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙞𝙩𝙘𝙝 ☺️#COBW pic.twitter.com/5y2Dpr7GsJ — KAA Gent (@KAAGent) February 18, 2026

De aanvaller heeft de groepstrainingen hervat, mét een helm als bescherming. Afgelopen weekend zat hij niet in de selectie voor de wedstrijd tegen Charleroi. Of hij deze week kan aantreden tegen Cercle Brugge blijft nog maar de vraag.





Belangrijke weken voor Gent

Mogelijk kan Kanga minuten maken met zijn helm op. Voor Gent is het een bijzonder belangrijke wedstrijd, want de Buffalo's strijden mee om de Champions' Play-offs en elk punt is van groot belang op dit moment.