🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme

De wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid is stopgezet. Vinicius Junior maakte een wondermooie 0-1, maar werd daarna racistisch bejegend. Hij ging meteen naar de arbitrage, die de wedstrijd meteen staakte.

De 0-1 van Vinicius Junior na enkele minuten in de tweede helft was een absoluut pareltje. Meteen daarna liep het echter helemaal verkeerd. Een speler van Benfica - Prestianni - zou daarna een aantal vreselijke woorden hebben gelanceerd.

Heerlijk doelpunt van Vinicius Junior is het begin van een hele hetze

Die zijn meteen gehoord door Vinicius Junior, die meteen naar de scheidsrechter liep. Die staakte daarop de wedstrijd meteen. De speler zelfs was zich van geen kwaad bewust en enkele minuten later werd de match alsnog opnieuw hervat.

📸 - THAT IS ARGUABLY THE MOST INSANE GOAL OF VINICIUS' CAREER SO FAR! pic.twitter.com/Ub1NJI1mk1 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 17, 2026

Op de bank kreeg er iemand rood, terwijl José Mourinho ging knuffelen met Vinicius Junior. Op de sociale media regende het meteen reacties langs alle kanten. Maar de wedstrijd werd uiteindelijk toch gewoon verder gespeeld.

Werd Vinicius Junior racistisch bejegend?

Uiteraard ging Vinicius Junior meteen na zijn doelpunt de supporters van Benfica een beetje jennen met heel wat gebaren aan de cornervlag en een doelpuntenviering om u te zeggen, maar dat is nooit een vrijbrief voor racisme.





Dat beide ploegen uiteindelijk toch verder speelden? Dapper, maar de match definitief stilleggen was misschien een nog grootser statement geweest. Benieuwd in hoeverre het zaakje nog een staartje zal gaan krijgen.

Vini Junior has been racially abused by Prestianni ! However, Vini shouldn’t have aggravated the crowd! Mourinho trying to calm Vini down! #Benfica #BENRMA pic.twitter.com/WWYI5JdZih — The Final Whistle (@Rufus_45) February 17, 2026