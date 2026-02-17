🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme

🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid is stopgezet. Vinicius Junior maakte een wondermooie 0-1, maar werd daarna racistisch bejegend. Hij ging meteen naar de arbitrage, die de wedstrijd meteen staakte.

De 0-1 van Vinicius Junior na enkele minuten in de tweede helft was een absoluut pareltje. Meteen daarna liep het echter helemaal verkeerd. Een speler van Benfica - Prestianni - zou daarna een aantal vreselijke woorden hebben gelanceerd.

Heerlijk doelpunt van Vinicius Junior is het begin van een hele hetze

Die zijn meteen gehoord door Vinicius Junior, die meteen naar de scheidsrechter liep. Die staakte daarop de wedstrijd meteen. De speler zelfs was zich van geen kwaad bewust en enkele minuten later werd de match alsnog opnieuw hervat. 

Op de bank kreeg er iemand rood, terwijl José Mourinho ging knuffelen met Vinicius Junior. Op de sociale media regende het meteen reacties langs alle kanten. Maar de wedstrijd werd uiteindelijk toch gewoon verder gespeeld.

Werd Vinicius Junior racistisch bejegend?

Uiteraard ging Vinicius Junior meteen na zijn doelpunt de supporters van Benfica een beetje jennen met heel wat gebaren aan de cornervlag en een doelpuntenviering om u te zeggen, maar dat is nooit een vrijbrief voor racisme.

Dat beide ploegen uiteindelijk toch verder speelden? Dapper, maar de match definitief stilleggen was misschien een nog grootser statement geweest. Benieuwd in hoeverre het zaakje nog een staartje zal gaan krijgen.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SL Benfica
Real Madrid
Vinícius Júnior

Meer nieuws

Noa Lang dartelt voorbij Juventus, racisme in Benfica - Real: dol avondje Champions League samengevat

Noa Lang dartelt voorbij Juventus, racisme in Benfica - Real: dol avondje Champions League samengevat

23:01
3
Dikke problemen op komst voor Anderlecht in de zaak rond Alfred Schreuder?

Dikke problemen op komst voor Anderlecht in de zaak rond Alfred Schreuder?

23:30
RSC Anderlecht paait de fans met duidelijk nieuws over Nathan De Cat

RSC Anderlecht paait de fans met duidelijk nieuws over Nathan De Cat

22:00
2
Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht

Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht

21:40
2
🎥 Brusselaar met verleden bij Anderlecht laat van zich spreken met wondermooie goal in LaLiga

🎥 Brusselaar met verleden bij Anderlecht laat van zich spreken met wondermooie goal in LaLiga

21:20
Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"

Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"

21:00
1
Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG

Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG

20:20
Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op Opinie

Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op

20:40
Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling

Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling

20:00
1
Atlético-coach Simeone waarschuwt voor Club Brugge en duidt op belang van Hans Vanaken

Atlético-coach Simeone waarschuwt voor Club Brugge en duidt op belang van Hans Vanaken

19:00
Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact

Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact

19:20
1
'Twintig miljoen euro voor Anderlecht? Liefst zeven topploegen willen Keisuke Goto'

'Twintig miljoen euro voor Anderlecht? Liefst zeven topploegen willen Keisuke Goto'

19:40
1
Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

17:40
Alle hoop op Club Brugge en Genk: Nederland is te pakken, schade op Portugal beperken

Alle hoop op Club Brugge en Genk: Nederland is te pakken, schade op Portugal beperken

18:40
Opmerkelijk verhaal: globetrotter uit Canada wil naar China via ... Belgisch Limburg

Opmerkelijk verhaal: globetrotter uit Canada wil naar China via ... Belgisch Limburg

18:50
Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

18:20
3
"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

18:00
🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

17:20
Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

16:30
Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

17:00
2
Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

17:10
Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

16:00
Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

15:30
Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

15:45
2
Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool Analyse

Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool

15:15
Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

14:40
5
Eden Hazard onthult incident met José Mourinho: "Dat was een heel pijnlijk moment"

Eden Hazard onthult incident met José Mourinho: "Dat was een heel pijnlijk moment"

15:00
Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

Club Brugge en KRC Genk op het Europese toneel: zo kunt u de wedstrijden bekijken

14:20
Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

Rode Duivel waagt zich aan het zakenleven en investeert in Belgisch bedrijf

14:00
Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

Belangrijke speler afwezig op training Club Brugge voor wedstrijd tegen Atlético

13:00
1
Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

Zulte Waregem-speler Kiilerich kent zijn straf na opvallend rood tegen STVV

13:30
3
Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

Sam Kerkhofs laat zich uit na het dipje van zijn eigen ploeg: "Of we ongerust mogen zijn?"

13:15
1
Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

Vincent Kompany waarschuwt na opmars van toptalent bij Bayern München

12:40
1
Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

Genk-speler weigerde AC Milan en onthult jeugdidool van de club: "Ik had zelfs een truitje van hem"

12:20
Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer

12:00
1
Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen Analyse

Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen

11:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (H)
Galatasaray Galatasaray 5-2 Juventus Juventus
SL Benfica SL Benfica 0-1 Real Madrid Real Madrid
Monaco Monaco 2-3 PSG PSG
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 Atalanta Atalanta
FK Qarabag FK Qarabag 18:45 Newcastle United Newcastle United
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Club Brugge Club Brugge 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over RSC Anderlecht paait de fans met duidelijk nieuws over Nathan De Cat Vital Verheyen Vital Verheyen over Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" Ellepac Ellepac over Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood Standard 2.0 Standard 2.0 over Noa Lang dartelt voorbij Juventus, racisme in Benfica - Real: dol avondje Champions League samengevat RememberLierse RememberLierse over Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken" jawaddedadde jawaddedadde over 🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme fierce fierce over Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken JaKu JaKu over Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure" filip hendrix filip hendrix over Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg jawaddedadde jawaddedadde over SL Benfica - Real Madrid: 0-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved