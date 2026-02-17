RSC Anderlecht paait de fans met duidelijk nieuws over Nathan De Cat

Nathan De Cat maakt dit seizoen een indrukwekkende opmars. Maar RSC Anderlecht is niet van plan hem komende zomer te laten vertrekken. Daarmee willen ze de supporters nu echt wel gaan paaien, zoveel is duidelijk.

Nathan De Cat (17) is hét toptalent van RSC Anderlecht. Het nieuwste juweel uit Neerpede dat, net als Youri Tielemans, Dennis Praet, Julien Duranville, Zeno Debast en Jérémy Doku de voorbije jaren, veel geld moet kunnen opbrengen.

Als vaste waarde in de basis (soms tot op zijn tandvlees) op het Anderlechtse middenveld is hij de metronoom van het spel bij paars-wit. En dus wordt hij door sommigen gezien als een potentiële Rode Duivel... en hij doet het bestuur van Sporting dromen: een recordtransfer lonkt al.

Anderlecht wil Nathan De Cat nog een seizoen langer houden

Maar die verkoop is duidelijk niet voor komende zomer, als het van de leiding afhangt. Tijdens de Fan Council, waar vertegenwoordigers van de supportersgroeperingen van Anderlecht in gesprek gingen met CEO Kenneth Bornauw en CEO Sports Tim Borguet, waren die twee heel duidelijk.

"De club wil Nathan De Cat absoluut houden en zet alles op alles om zijn contract te verlengen", klinkt het. De Cat ligt onder contract tot juni 2027, wat betekent dat hij vrij snel zal moeten bijtekenen (tegen fors verbeterde voorwaarden).

Anderlecht legt de beslissing bij De Cat zelf

"De beslissing ligt bij hem. Als hij aan zijn laatste contractjaar begint zonder te verlengen, zullen we een interessant bod moeten overwegen", erkent de RSCA-leiding. "Maar we zijn het er allemaal over eens dat het beter is dat hij bij ons blijft."



Nathan De Cat wordt momenteel op 17 miljoen euro geschat. Als hij blijft groeien en misschien Rode Duivel wordt, kan die waarde nog stijgen. Maar een vertrek komende zomer zonder te verlengen zou betekenen dat RSCA de touwtjes niet meer in handen heeft in de onderhandelingen en hem waarschijnlijk voor een pak minder zou moeten laten vertrekken.