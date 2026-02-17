Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt

Hét 18-jarige goudhaantje van Club Brugge: de schrik zit er goed in dat hij te vroeg vertrekt
Foto: © photonews

De jeugdacademie van Club Brugge heeft de voorbije jaren al heel sterk werk verricht en veel potentieel aan de A-kern afgeleverd. Dat moet ook zo blijven en de volgende die moet doorbreken is al gekend. Jesse Bisiwu geldt vandaag als hét goudhaantje van Club Brugge. 

De 18-jarige winger mocht al verschillende keren mee op stage en staat te boek als één van de grootste talenten van zijn generatie in het Belgische voetbal. Een speler met actie en flair.

Club heeft Bisiwu al sinds 2020 onder zijn hoede en twijfelt geen seconde aan zijn kwaliteiten. Toch moet het talent af en toe geprikkeld worden om die volgende stap te zetten. Intern beseffen ze het maar al te goed: dit is een profiel dat het verschil kan maken, als hij blijft groeien.

Bisiwu maakte grote indruk in de Youth League

Die groei viel vooral op tijdens de Youth League-campagne van Club NXT, waar Bisiwu enorme indruk maakte. Scouts uit verschillende topcompetities zaten plots op de tribune, en zijn marktwaarde wordt inmiddels op zo’n 800.000 euro geschat.

De interesse komt ondertussen van alle kanten. Recent lekte zelfs uit dat FC Barcelona hem nadrukkelijk volgt, maar ook Inter en Atlético Madrid staan aan de poort. Een officieel debuut bij Club 1 laat echter nog op zich wachten.

Daarom werkt blauw-zwart aan een contractverlenging. Bisiwu ligt momenteel vast tot 2027, maar zonder snelle actie dreigt hij straks te vertrekken zonder echt doorgebroken te zijn. Dat scenario willen ze koste wat kost vermijden, want hij kan uitgroeien tot hét uithangbord van de jeugdwerking.

Jesse Bisiwu moet het uithangbord worden van de jeugdwerking van Club Brugge

Eerder liet Club al Kaye Furo vertrekken, maar van Bisiwu wordt nog meer verwacht. Hij moet één van de pronkstukken worden van de academie. Ook coördinator Guilian Preud'homme hoopt dat zijn doorbraak het sterke werk achter de schermen in Westkapelle extra in de verf zet.

Na Charles De Ketelaere, Chemsdine Talbi, Maxim De Cuyper, Joaquin Seys en Kyriani Sabbe wil Club die doorstroming naar de A-ploeg structureel maken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat zulke talenten te vroeg vertrekken.

De boodschap is duidelijk: Bisiwu moet eerst doorbreken in Brugge, pas daarna mag de volgende stap volgen. Voor nu overheerst vooral de vrees dat een Europese topclub hem te snel komt weghalen, nog vóór blauw-zwart echt van zijn goudhaantje heeft kunnen genieten.

