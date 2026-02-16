Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

Ondanks de sneeuw was er dit weekend het nodige spektakel in de Jupiler Pro League. Daarbij vielen uiteraard ook opnieuw heel wat spelers positief op. Hier is dan ook ons elftal van de 25e speeldag van de competitie.

Doelman

Slechts twee doelmannen hielden dit weekend de nul: Jungdal, de keeper van Westerlo, die tegen Antwerp nauwelijks werk kreeg, en Marcos Peano, die op het veld van Anderlecht meermaals beslissend ingreep. De doelman van RAAL La Louvière is onze keeper van de week.

Verdedigers

We blijven bij de Henegouwers, want ook Yilan Okou was achterin ijzersterk. Hij ruimde heel wat gevaarlijke ballen op en voorkwam dat Anderlecht in zijn sterke fases het verschil kon maken. Nieuwbakken Kanarie Loïc Mbeh Soh slikte twee goals, maar maakte aan de andere kant het verschil door de 3-2 voor STVV binnen te knallen.

Met een clean sheet én een doelpunt (al zat er wel wat geluk bij) neemt Bryan Reynolds plaats als rechtsback. Hij is dit seizoen een van de meest constante spelers op zijn positie in de Jupiler Pro League. Aan de overkant staat nog een scorende flankverdediger: Nazinho, die een knappe goal maakte (ook daar met een tikkeltje geluk), maar vooral ook een van de beste spelers bij Cercle Brugge was tegen Club Brugge.

Middenvelders

Met een doelpunt, maar ook een heel complete prestatie, was Atsuki Ito een van de sleutelfiguren in de overwinning van KAA Gent op het veld van Charleroi. De Japanner kan nog erg belangrijk worden in de strijd om de top-6. In de degradatiestrijd is het dan weer Lukasz Lakomy die OH Leuven zou kunnen dragen: het derde doelpunt van het seizoen van de Poolse metronoom was van groot belang.





Lees ook... JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek ›

Voor hen, als nummer 10, staat de onvermijdelijke Konstantinos Karetsas. Opnieuw was hij de orkestleider van KRC Genk — of beter: de X-factor. Zijn dribbels en onvoorspelbaarheid lagen aan de basis van de Limburgse 2-2 en 2-3.

Aanval

Ondanks de nederlaag van Zulte Waregem kan je niet om Joseph Opoku heen: de Ghanese winger, goed voor twee goals, was een van de uitblinkers van het weekend. Aan de andere kant staat er nog een man die twee keer scoorde.

Max Dean blies de defensie van Charleroi uiteen en bevestigt dat hij, wanneer hij topfit is, tot de beste spelers van onze competitie behoort. Tot slot is er Dennis Ayensa: hij scoorde, was erg bedrijvig tegen zijn ex-ploeg en bezorgde Standard zo een knap punt — én een plaats in ons elftal van de week.