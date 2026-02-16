Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ondanks de sneeuw was er dit weekend het nodige spektakel in de Jupiler Pro League. Daarbij vielen uiteraard ook opnieuw heel wat spelers positief op. Hier is dan ook ons elftal van de 25e speeldag van de competitie.

Doelman

Slechts twee doelmannen hielden dit weekend de nul: Jungdal, de keeper van Westerlo, die tegen Antwerp nauwelijks werk kreeg, en Marcos Peano, die op het veld van Anderlecht meermaals beslissend ingreep. De doelman van RAAL La Louvière is onze keeper van de week.

Verdedigers

We blijven bij de Henegouwers, want ook Yilan Okou was achterin ijzersterk. Hij ruimde heel wat gevaarlijke ballen op en voorkwam dat Anderlecht in zijn sterke fases het verschil kon maken. Nieuwbakken Kanarie Loïc Mbeh Soh slikte twee goals, maar maakte aan de andere kant het verschil door de 3-2 voor STVV binnen te knallen.

Met een clean sheet én een doelpunt (al zat er wel wat geluk bij) neemt Bryan Reynolds plaats als rechtsback. Hij is dit seizoen een van de meest constante spelers op zijn positie in de Jupiler Pro League. Aan de overkant staat nog een scorende flankverdediger: Nazinho, die een knappe goal maakte (ook daar met een tikkeltje geluk), maar vooral ook een van de beste spelers bij Cercle Brugge was tegen Club Brugge.

Middenvelders

Met een doelpunt, maar ook een heel complete prestatie, was Atsuki Ito een van de sleutelfiguren in de overwinning van KAA Gent op het veld van Charleroi. De Japanner kan nog erg belangrijk worden in de strijd om de top-6. In de degradatiestrijd is het dan weer Lukasz Lakomy die OH Leuven zou kunnen dragen: het derde doelpunt van het seizoen van de Poolse metronoom was van groot belang.



Lees ook... JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

Voor hen, als nummer 10, staat de onvermijdelijke Konstantinos Karetsas. Opnieuw was hij de orkestleider van KRC Genk — of beter: de X-factor. Zijn dribbels en onvoorspelbaarheid lagen aan de basis van de Limburgse 2-2 en 2-3.

Aanval

Ondanks de nederlaag van Zulte Waregem kan je niet om Joseph Opoku heen: de Ghanese winger, goed voor twee goals, was een van de uitblinkers van het weekend. Aan de andere kant staat er nog een man die twee keer scoorde.

Max Dean blies de defensie van Charleroi uiteen en bevestigt dat hij, wanneer hij topfit is, tot de beste spelers van onze competitie behoort. Tot slot is er Dennis Ayensa: hij scoorde, was erg bedrijvig tegen zijn ex-ploeg en bezorgde Standard zo een knap punt — én een plaats in ons elftal van de week.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk
Dennis Ayensa
Konstantinos Karetsas
Marcos Hernán Peano

Meer nieuws

JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

JPL-wedstrijd overschaduwd door racisme: Zulte Waregem start onderzoek

12:40
4
Na alle kritiek over wedstrijden in de sneeuw: Jonathan Lardot spreekt zich er duidelijk over uit

Na alle kritiek over wedstrijden in de sneeuw: Jonathan Lardot spreekt zich er duidelijk over uit

18:20
Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood

Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood

19:20
1
KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

18:40
Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?"

Iedereen wist toch dat er sneeuw ging vallen? "Hadden de clubs zich niet beter kunnen voorbereiden?"

08:00
5
Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

21:40
"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

21:30
'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

20:20
Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie Reactie

Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie

15:15
1
Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem

Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem

14:40
11
Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement

Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement

14:00
26
Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe! De derde helft

Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe!

21:20
Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel

Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel

17:20
Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

21:00
1
Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

19:40
JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

20:10
Durft Alfred Schreuder het heilige huisje bij Anderlecht aanpakken?

Durft Alfred Schreuder het heilige huisje bij Anderlecht aanpakken?

20:00
1
Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp'

Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp'

17:40
13
Schreuder naar Anderlecht? Vanhaezebrouck en Van der Elst vellen duidelijk oordeel

Schreuder naar Anderlecht? Vanhaezebrouck en Van der Elst vellen duidelijk oordeel

17:00
1
Patrick Goots is er zeker van: "Los kampioen, over enkele weken de champagne ontkurken"

Patrick Goots is er zeker van: "Los kampioen, over enkele weken de champagne ontkurken"

19:50
OFFICIEEL: Thorsten Fink (ex-Genk) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Thorsten Fink (ex-Genk) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

16:30
Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk

Standard kent nu al grote problemen voor... match tegen Genk

09:00
6
Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

19:00
1
Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen"

Club Brugge zorgt ook voor hoongelach, speler legt uit: "Ik wil niet te veel verklappen"

09:30
20
OFFICIEEL: Nicolas Frutos heeft nieuwe uitdaging helemaal beet en tekent bij deze JPL-club

OFFICIEEL: Nicolas Frutos heeft nieuwe uitdaging helemaal beet en tekent bij deze JPL-club

17:55
Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

15:30
4
"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is" Opinie

"De kansen van KRC Genk stijgen: zwaar programma minder erg als belangrijk pijnpunt opgelost is"

15:15
Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe

Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe

18:00
1
Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert

Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert

15:00
9
Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen?

Union SG, Club én STVV al mathematisch zeker: welke drie ploegen gaan hen vervoegen?

07:00
16
Union SG zit met een zeer lastig probleem: "Moeten onze mentaliteit veranderen"

Union SG zit met een zeer lastig probleem: "Moeten onze mentaliteit veranderen"

16:00
1
Pro League is duidelijk: dit gebeurt er met stopgezette Pro League-wedstrijd van vorig weekend

Pro League is duidelijk: dit gebeurt er met stopgezette Pro League-wedstrijd van vorig weekend

16:15
"Het gaat weer net niet worden voor hen" en "Zo'n speler wil je toch 10 topwedstrijden zien spelen?"

"Het gaat weer net niet worden voor hen" en "Zo'n speler wil je toch 10 topwedstrijden zien spelen?"

12:20
2
Ook winnende Vrancken boos op arbitrage, Vandenbroeck stuurt héél opvallende speler naar pers

Ook winnende Vrancken boos op arbitrage, Vandenbroeck stuurt héél opvallende speler naar pers

06:30
4
STVV haalt een dubbele achterstand op en greep de drie punten na een discutabel doelpunt

STVV haalt een dubbele achterstand op en greep de drie punten na een discutabel doelpunt

15/02
Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic?

Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic?

13:00
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Zulte Waregem beschuldigt STVV-fan (onterecht?) van racisme: Kanaries komen met duidelijk statement JaKu JaKu over Fabrizio Romano is formeel over transfer Club Brugge JaKu JaKu over Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe JaKu JaKu over Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?" Soloria Soloria over Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp' Don Bozhinov Don Bozhinov over Oosting wijst naar twee fases (en twee spelers) waar het misloopt in nieuwe Antwerpse nederlaag Joe Joe over Anderlecht biedt hem een contract van onbepaalde duur aan: persoonlijk akkoord met coach nadert filip hendrix filip hendrix over Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil See you Essevee See you Essevee over Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood filip hendrix filip hendrix over Niet zoals bij Standard en Antwerp: alarmfase rood voor Michel-Ange Balikwisha bij Celtic? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved